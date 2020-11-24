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Вылет самолета из Петербурга в Москву задержали из-за драки на борту
Вылет самолета из Петербурга в Москву задержали из-за драки на борту
Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву задержали из-за потасовки на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T23:04
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пулково (аэропорт)
москва
киргизия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву задержали из-за потасовки на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО."Сегодня на борту самолета Санкт-Петербург — Москва двое уроженцев Киргизии, по предварительной информации, не поделили место. Произошел конфликт, потасовка. Капитан воздушного судна принял решение не взлетать. Были вызваны сотрудники транспортной полиции", — сказала собеседница агентства.Пассажиров, устроивших потасовку, сняли с рейса. По факту инцидента проводится проверка, заявила представительница Управления на транспорте.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково. — Прим. ред.), вылет самолета задержали примерно на час."По расписанию самолет должен был вылететь в 20:10. Однако из-за поведения двух пассажиров вылет состоялся в 21:05. На борту находилось 145 пассажиров. Для решения ситуации были привлечены сотрудники правоохранительных органов", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201007/draka-1578493889.html
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пулково (аэропорт), москва, киргизия, санкт-петербург, происшествия

Вылет самолета из Петербурга в Москву задержали из-за драки на борту

23:04 24.11.2020 (обновлено: 23:46 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Вылет самолета из Санкт-Петербурга в Москву задержали из-за потасовки на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.
"Сегодня на борту самолета Санкт-Петербург — Москва двое уроженцев Киргизии, по предварительной информации, не поделили место. Произошел конфликт, потасовка. Капитан воздушного судна принял решение не взлетать. Были вызваны сотрудники транспортной полиции", — сказала собеседница агентства.
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Пассажиров, устроивших потасовку, сняли с рейса. По факту инцидента проводится проверка, заявила представительница Управления на транспорте.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково. — Прим. ред.), вылет самолета задержали примерно на час.
"По расписанию самолет должен был вылететь в 20:10. Однако из-за поведения двух пассажиров вылет состоялся в 21:05. На борту находилось 145 пассажиров. Для решения ситуации были привлечены сотрудники правоохранительных органов", — отметили в пресс-службе.
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