https://ria.ru/20201124/draka-1586011164.html

В Петербурге отказавшаяся носить маску пенсионерка напала на полицейского

В Петербурге отказавшаяся носить маску пенсионерка напала на полицейского

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения 58-летней местной жительницы на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T03:42

2020-11-24T03:42

2020-11-24T03:42

россия

мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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Пенсионерка набросилась на полицейского из-за маски

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения 58-летней местной жительницы на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК.Как следует из публикации, участковый остановил маршрутку для проверки соблюдения масочного режима и заметил пенсионерку без средств индивидуальной защиты. Сотрудник полиции потребовал от женщины проследовать вместе с ним в участок для составления протокола, после чего пенсионерка ударила его рукой по туловищу.После прибытия пенсионерки в отдел полиции, она, как сообщает СК, еще минимум трижды ударила участкового во время личного досмотра и грубо выругалась в его адрес.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/napadenie-1585681321.html

россия

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия