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В Петербурге отказавшаяся носить маску пенсионерка напала на полицейского
В Петербурге отказавшаяся носить маску пенсионерка напала на полицейского
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения 58-летней местной жительницы на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T03:42
2020-11-24T03:42
россия
мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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Пенсионерка набросилась на полицейского из-за маски
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения 58-летней местной жительницы на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК.Как следует из публикации, участковый остановил маршрутку для проверки соблюдения масочного режима и заметил пенсионерку без средств индивидуальной защиты. Сотрудник полиции потребовал от женщины проследовать вместе с ним в участок для составления протокола, после чего пенсионерка ударила его рукой по туловищу.После прибытия пенсионерки в отдел полиции, она, как сообщает СК, еще минимум трижды ударила участкового во время личного досмотра и грубо выругалась в его адрес.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия
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россия, мвд рф по г. санкт-петербургу и ленинградской области, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге отказавшаяся носить маску пенсионерка напала на полицейского

03:42 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за нападения 58-летней местной жительницы на сотрудника полиции, сообщается на сайте регионального СК.
Как следует из публикации, участковый остановил маршрутку для проверки соблюдения масочного режима и заметил пенсионерку без средств индивидуальной защиты. Сотрудник полиции потребовал от женщины проследовать вместе с ним в участок для составления протокола, после чего пенсионерка ударила его рукой по туловищу.
После прибытия пенсионерки в отдел полиции, она, как сообщает СК, еще минимум трижды ударила участкового во время личного досмотра и грубо выругалась в его адрес.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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