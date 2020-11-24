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Юрий Трутнев оценил работу Дегтярева
Юрий Трутнев оценил работу Дегтярева
Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев оценил работу врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева: он... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:06
2020-11-24T14:10
михаил дегтярев
юрий трутнев
хабаровский край
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев оценил работу врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева: он старается, но окончательные выводы делать рано.Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия."Конечно, я по средствам массовой информации слежу за тем, как работает Михаил Владимирович Дегтярев. Но это не те впечатления, по которым можно делать окончательный вывод. Мне кажется, он старается. Во всяком случае, он поднял те вопросы, которые для нас были болезненными", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".По словам вице-премьера, речь идет о том, что на территории Хабаровского края самый высокий объем недостроя среди регионов Дальнего Востока, с трудом были найдены средства на финансирование социальных объектов."Хабаровский край как большая территория получил больше других, а со стройками все провалилось. Где-то подрядчик не справляется, где-то тендеры переигрывают. Все было затянуто. Дворец самбо бог знает сколько времени строится. Была провалена программа водозащитных сооружений вокруг Комсомольска-на-Амуре", - указал Трутнев на проблемы региона, которые перешли к Дегтяреву.Вице-премьер сообщил, что в ближайшее время намерен посетить регион."Я обязательно в Хабаровский край в ближайшее время поеду... Насколько я знаю, меня в ближайшее время хотят в Дворец самбо пригласить на открытие. Дай бог, что все это сдвинется, будет реализовано. Но этого мало, нужны еще собственные планы губернатора по развитию региона. Хабаровск большой промышленный центр. Людей там много талантливых. Надо убедиться в том, что такая программа есть. И также, как во всех других случаях, стараться помогать ее реализовывать", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/degtyarev-1585843720.html
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михаил дегтярев, юрий трутнев, хабаровский край, политика

Юрий Трутнев оценил работу Дегтярева

13:06 24.11.2020 (обновлено: 14:10 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев оценил работу врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева: он старается, но окончательные выводы делать рано.
Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия.
"Конечно, я по средствам массовой информации слежу за тем, как работает Михаил Владимирович Дегтярев. Но это не те впечатления, по которым можно делать окончательный вывод. Мне кажется, он старается. Во всяком случае, он поднял те вопросы, которые для нас были болезненными", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам вице-премьера, речь идет о том, что на территории Хабаровского края самый высокий объем недостроя среди регионов Дальнего Востока, с трудом были найдены средства на финансирование социальных объектов.
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"Хабаровский край как большая территория получил больше других, а со стройками все провалилось. Где-то подрядчик не справляется, где-то тендеры переигрывают. Все было затянуто. Дворец самбо бог знает сколько времени строится. Была провалена программа водозащитных сооружений вокруг Комсомольска-на-Амуре", - указал Трутнев на проблемы региона, которые перешли к Дегтяреву.
Вице-премьер сообщил, что в ближайшее время намерен посетить регион.
"Я обязательно в Хабаровский край в ближайшее время поеду... Насколько я знаю, меня в ближайшее время хотят в Дворец самбо пригласить на открытие. Дай бог, что все это сдвинется, будет реализовано. Но этого мало, нужны еще собственные планы губернатора по развитию региона. Хабаровск большой промышленный центр. Людей там много талантливых. Надо убедиться в том, что такая программа есть. И также, как во всех других случаях, стараться помогать ее реализовывать", - заключил он.
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