https://ria.ru/20201124/dagestan-1586027397.html

Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания

Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания

Житель Дагестана подорвал себя гранатой при попытке задержания за убийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:01

2020-11-24T10:01

2020-11-24T10:01

республика дагестан

цумадинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Житель Дагестана подорвал себя гранатой при попытке задержания за убийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района."Силовики прибыли задерживать подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, после чего забежал в дом и подорвал себя", – рассказал собеседник агентства.По его словам, среди правоохранителей обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html

цумадинский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, цумадинский район, происшествия