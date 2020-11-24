https://ria.ru/20201124/dagestan-1586027397.html
Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
Житель Дагестана подорвал себя гранатой при попытке задержания за убийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:01
2020-11-24T10:01
2020-11-24T10:01
республика дагестан
цумадинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 ноя — РИА Новости. Житель Дагестана подорвал себя гранатой при попытке задержания за убийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел в селе Шава Цумадинского района."Силовики прибыли задерживать подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, после чего забежал в дом и подорвал себя", – рассказал собеседник агентства.По его словам, среди правоохранителей обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html
цумадинский район
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республика дагестан, цумадинский район, происшествия