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ЦИК рекомендует Наталью Чечину на должность главы избиркома Петербурга
ЦИК рекомендует Наталью Чечину на должность главы избиркома Петербурга
ЦИК России будет рекомендовать на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии члена горизбиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:21
2020-11-24T14:21
николай булаев
элла памфилова
цик рф
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ЦИК России будет рекомендовать на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии члена горизбиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Да", - ответил Булаев на вопрос РИА Новости о том, будет ли ЦИК рекомендовать Чечину на должность председателя комиссии.Согласно проекту повестки дня, опубликованному на сайте комиссии, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о кандидатуре на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 25 ноября.Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении главы администрации Курортного района Натальи Чечиной членом горизбиркома с правом решающего голоса. Избирком Петербурга должен будет провести заседание с тайным голосованием по предложенной ЦИК кандидатуре председателя.ЦИК России 18 ноября предложил назначить Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. На рассмотрение комиссии также была вынесена кандидатура бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева. В результате обсуждения ЦИК решил предложить на эту должность Чечину.Ранее в соответствии с постановлением Беглова председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко был освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.
https://ria.ru/20201118/vybory-1585147928.html
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николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика

ЦИК рекомендует Наталью Чечину на должность главы избиркома Петербурга

14:21 24.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Брифинг в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ЦИК России будет рекомендовать на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии члена горизбиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Да", - ответил Булаев на вопрос РИА Новости о том, будет ли ЦИК рекомендовать Чечину на должность председателя комиссии.
Согласно проекту повестки дня, опубликованному на сайте комиссии, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о кандидатуре на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 25 ноября.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении главы администрации Курортного района Натальи Чечиной членом горизбиркома с правом решающего голоса. Избирком Петербурга должен будет провести заседание с тайным голосованием по предложенной ЦИК кандидатуре председателя.
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18 ноября, 12:33
ЦИК заявил о неэффективности избирательной системы Петербурга
ЦИК России 18 ноября предложил назначить Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. На рассмотрение комиссии также была вынесена кандидатура бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева. В результате обсуждения ЦИК решил предложить на эту должность Чечину.
Ранее в соответствии с постановлением Беглова председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко был освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления.
В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.
В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Николай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
 
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