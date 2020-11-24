https://ria.ru/20201124/chechina-1586086290.html

ЦИК рекомендует Наталью Чечину на должность главы избиркома Петербурга

ЦИК рекомендует Наталью Чечину на должность главы избиркома Петербурга

ЦИК России будет рекомендовать на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии члена горизбиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:21

2020-11-24T14:21

2020-11-24T14:21

николай булаев

элла памфилова

цик рф

санкт-петербург

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209394_0:0:3610:2031_1400x0_80_0_0_9e6c14fe4c54b592c01afba0fc54ab8e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ЦИК России будет рекомендовать на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии члена горизбиркома с правом решающего голоса Наталью Чечину, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Да", - ответил Булаев на вопрос РИА Новости о том, будет ли ЦИК рекомендовать Чечину на должность председателя комиссии.Согласно проекту повестки дня, опубликованному на сайте комиссии, ЦИК планирует рассмотреть вопрос о кандидатуре на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 25 ноября.Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении главы администрации Курортного района Натальи Чечиной членом горизбиркома с правом решающего голоса. Избирком Петербурга должен будет провести заседание с тайным голосованием по предложенной ЦИК кандидатуре председателя.ЦИК России 18 ноября предложил назначить Чечину членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. На рассмотрение комиссии также была вынесена кандидатура бывшего декана юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергея Цыпляева. В результате обсуждения ЦИК решил предложить на эту должность Чечину.Ранее в соответствии с постановлением Беглова председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко был освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления.В сентябре ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии и выразил недоверие Миненко, членам комиссии было предложено досрочно сложить с себя полномочия.В ноябре ряд СМИ сообщил, что Беглов вручил Миненко орден Почета. Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала эту информацию, отметив, что Центризбирком не подавал ходатайств о награждении Миненко. По ее словам, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы, которые, как правило, предварительно согласовывают это с ЦИК, однако никакой информации от главы Петербурга там не получали.

https://ria.ru/20201118/vybory-1585147928.html

https://ria.ru/20201104/golosovanie-1583078277.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай булаев, элла памфилова, цик рф, санкт-петербург, политика