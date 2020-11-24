https://ria.ru/20201124/bolnitsa-1585976739.html

"Загубили": 45-летнюю женщину лечили от коронавируса — умерла от диабета

"Загубили": 45-летнюю женщину лечили от коронавируса — умерла от диабета

В Нижегородской области умерла 45-летняя Наталья Самойлова, которую госпитализировали в ковидный госпиталь. Она скончалась через неделю после того, как попала в РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:00

2020-11-24T08:00

2020-11-24T11:38

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

диабет

здоровье

нижегородская область

семья

общество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. В Нижегородской области умерла 45-летняя Наталья Самойлова, которую госпитализировали в ковидный госпиталь. Она скончалась через неделю после того, как попала в больницу. При вскрытии выяснилось, что причина летального исхода — сахарный диабет. Родные Натальи уверены: медики поставили неправильный диагноз и "залечили до смерти". Сейчас идет проверка, региональный Минздрав взял дело под контроль."Сидела в очереди с температурой под сорок"Наталья Самойлова с супругом и дочерью жила в селе Кантаурово, работала кассиром в магазине. Этот год был для нее особенным: в сентябре сыграли свадьбу старшего сына."Все шло, что называется, своим чередом, — говорит Елена, невестка Натальи. — В двадцатых числах октября ей стало не по себе: каждый вечер поднималась температура. Думали, простудилась. За медпомощью она обратилась через семь дней". В Кантауровской участковой больнице у Самойловой взяли анализы на ковид, но результатов родственники не знают до сих пор. Тридцатого октября Наталью отправили на компьютерную томографию в Борскую центральную райбольницу."Она сидела с температурой под сорок два часа в очереди. Если бы папа не подошел к главному врачу и не сказал, что маме плохо, они, может быть, еще дольше бы прождали", — вспоминает 14-летняя Алена, дочь Самойловой. Обследование выявило, что почти тридцать процентов легких поражены. Врачи отправили пациентку домой, назначили лечение. Прописали антибиотики, противовирусные, антибактериальные и противовоспалительные средства. А также витамины. Все это не помогло: состояние Натальи ухудшалось."Третьего ноября нам позвонили из участковой больницы. Спросили о самочувствии. Мама пожаловалась, что температуру никак не удается сбить. За ней отправили скорую и забрали в Борскую больницу", — говорит Алена. На КТ было уже 60 процентов поражения легких. "Вот тогда ее и решили госпитализировать"."Меня парализовало"В Борской больнице, по словам главврача, 350 коек предназначено для больных COVID-19 и столько же — для пациентов с другими заболеваниями. Наталья Самойлова была в ковидном отделении.Десятого ноября родным Натальи позвонили и сообщили, что она скончалась. "Время смерти — 15:30. Нас сразу предупредили, что по православным канонам организовать похороны не получится, — говорит Елена. — Маму привезли в закрытом гробу. Простились в пятницу, тринадцатого". За день до похорон родные Самойловой получили справку о смерти (есть в распоряжении редакции). В ней указано, что женщина скончалась от сахарного диабета второго типа. "Похороны в пятницу, а в четверг у всех началась истерика. Раньше она никогда не жаловалась на здоровье. Регулярно проходила медкомиссию. Мы были уверены, что это COVID-19. Она ведь в ковидном отделении лежала. А теперь нам говорят, что причина смерти — сахарный диабет", — возмущается Елена."Не соответствует действительности"Алена с отцом чувствуют себя хорошо: сдавали тесты на коронавирус, результат отрицательный. Елена с супругом, хоть и живут отдельно, часто контактировали с Натальей — с ними тоже все в порядке. Теперь семья сомневается, что у Натальи вообще был ковид. "Если проблема была действительно в сахарном диабете, почему ее лечили от вируса? И вообще, был ли он у нее?" — задается вопросами Елена.Самойловы, по их словам, пытались выяснить у врачей, что все-таки произошло, но ответа нет. Отчаявшись, Алена записала видеообращение и опубликовала у себя в соцсети. Она перечислила сложности, с которыми пришлось столкнуться матери, прежде чем ее госпитализировали. И отметила, как мало родным было известно о лечении."Вскрытие показало, что никаким коронавирусом она не болела. Лечили от ковида, а умерла от сахарного диабета. Я не знаю, как так вышло, — дочь с трудом сдерживает слезы. — Они загубили мою маму! Я хочу справедливости".За разъяснениями мы обратились к главврачу Борской ЦРБ. Он ответил кратко: "Все что, говорит девушка на видео, не соответствует действительности!"И добавил: еще нет окончательного патологоанатомического диагноза — "скоро состоится клинико-анатомическая конференция", где обсудят причину смерти. Прокомментировать лечение Самойловой и уточнить, в какой момент медики поняли, что ее не спасти, доктор отказался, сославшись на врачебную тайну.В Минздраве Нижегородской области РИА Новости сообщили, что инициировали внутреннюю проверку: с руководством и сотрудниками Борской ЦРБ работают, выясняя все обстоятельства. Родственники Самойловой хотят знать, от чего в итоге умерла 45-летняя женщина и действительно ли врачи сделали все для ее спасения.

https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html

https://ria.ru/20201116/medpomosch-1584558689.html

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