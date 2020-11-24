https://ria.ru/20201124/bayden-1586072413.html

От команды Байдена не стоит ждать непредсказуемых шагов, считают эксперты

От команды Байдена не стоит ждать непредсказуемых шагов, считают эксперты

Администрация возможного будущего президента США Джо Байдена будет весьма прагматичной, ожидать от нее недальновидных или непредсказуемых шагов не стоит,... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:25

2020-11-24T13:25

2020-11-24T16:39

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Администрация возможного будущего президента США Джо Байдена будет весьма прагматичной, ожидать от нее недальновидных или непредсказуемых шагов не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс сообщил, что Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – курирующим климат.Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский отметил, что в целом эта команда будет весьма прагматичной. "Сам Байден – одновременно и прагматик, и идеалист. Он верит в международный либеральный порядок, в то, что США должны быть в центре этого миропорядка. Это поблекло при Трампе, ценности для которого были вторичны. В этой администрации ценности вернутся", - сказал аналитик. По мнению политолога, при Байдене в США будут сочетаться ценности и прагматика в отношениях с теми странами, которых США считают союзниками, но не друзьями. "С традиционными же друзьями – в той же Европе, в той же Юго-Восточной Азии - будет улучшение отношений по линии общности целей и ценностей", - сказал эксперт.Эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, в свою очередь, что в команде Байдена собраны "люди интересные, адекватные, разумные". "Ожидать каких-то недальновидных шагов я бы не стал. Все будет прагматично, иметь определенные идеологические установки", - указал он.Жесткий прагматизм во внешней политикеКаневский обратил внимание, что Тони Блинкен, которого Байден намерен предложить на должность госсекретаря, – это человек, с которым он очень давно работает. "Это карьерный дипломат и политик, который работал в Госдепартаменте еще при (президенте Билле) Клинтоне. Это полностью человек системы, предсказуемый, скорее всего, придерживается позиции жестко прагматичной во внешней политике, которой будет придерживаться и сам Байден", - сказал Каневский.По его словам, Блинкен был одним из архитекторов политики президента Барака Обамы в Сирии. "Он достаточно жестко высказывался о присоединении Крыма. От него следует ожидать с точки зрения российско-американских отношений холодного прагматизма. Он понимает, что Россия – это сегодня не партнер, ее нужно будет сдерживать. Тем не менее, будут выборочные сферы взаимодействия по контролю над ядерными вооружениями, возможно, по сирийскому вопросу", - считает эксперт.При этом политолог считает, что пока сложно предсказать, какую позицию будет занимать администрация Байдена по Украине. "Но пока что можно говорить, что она будет более проактивной, чем позиция Трампа. Это будет однозначно какая-то поддержка (по отношению к Украине)", - указал Каневский.Во внешней политике Блинкен будет стремиться к улучшению отношений с традиционными партнерами, прежде всего со странами НАТО. "Я думаю, что США будут очень много согласовывать с лидерами европейских стран, в отличие от администрации Трампа. Вся политика будет более умеренной", - резюмировал аналитик.Керри и МайоркасШариков обратил внимание на возможное назначение экс-госсекретаря США Джона Керри на должность советника президента по климату. По мнению политолога, такой шаг может быть связан со значением "зеленой" темы для демократов. "Джон Керри - очень уважаемый человек в Демократической партии. Климат очень серьезная тема для демократов, которая увязывается с топливно-энергетическим сектором. Учитывая важность этой темы, логично назначение Керри советников по климату", - пояснил эксперт.Аналитик назвал любопытным возможное выдвижение Алехандро Майоркаса на должность главы министерства внутренней безопасности. "Майоркас - кубинского происхождения. Министерство внутренней безопасности занимается охраной границ. Майоркас - это "камень" в огород Трампа, потому что на охрану границ ставят человека из латиноамериканского сообщества, тем более с Кубы, откуда много нелегальных мигрантов. Это означает некое изменение политики, приоритетов по отношению к Латинской Америке", - отметил эксперт.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена, и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201124/amerika-1585983701.html

https://ria.ru/20201124/biden-1586008254.html

https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html

https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html

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павел каневский, дональд трамп, министерство обороны сша, российская академия наук, джо байден, сша, в мире