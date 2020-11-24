Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586072413.html
От команды Байдена не стоит ждать непредсказуемых шагов, считают эксперты
От команды Байдена не стоит ждать непредсказуемых шагов, считают эксперты
Администрация возможного будущего президента США Джо Байдена будет весьма прагматичной, ожидать от нее недальновидных или непредсказуемых шагов не стоит,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:25
2020-11-24T16:39
выборы президента сша — 2020
павел каневский
дональд трамп
министерство обороны сша
российская академия наук
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588112_0:0:2280:1284_1400x0_80_0_0_6d5b0ab89685c4f346b1de72c27b2dd2.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Администрация возможного будущего президента США Джо Байдена будет весьма прагматичной, ожидать от нее недальновидных или непредсказуемых шагов не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс сообщил, что Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – курирующим климат.Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский отметил, что в целом эта команда будет весьма прагматичной. "Сам Байден – одновременно и прагматик, и идеалист. Он верит в международный либеральный порядок, в то, что США должны быть в центре этого миропорядка. Это поблекло при Трампе, ценности для которого были вторичны. В этой администрации ценности вернутся", - сказал аналитик. По мнению политолога, при Байдене в США будут сочетаться ценности и прагматика в отношениях с теми странами, которых США считают союзниками, но не друзьями. "С традиционными же друзьями – в той же Европе, в той же Юго-Восточной Азии - будет улучшение отношений по линии общности целей и ценностей", - сказал эксперт.Эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, в свою очередь, что в команде Байдена собраны "люди интересные, адекватные, разумные". "Ожидать каких-то недальновидных шагов я бы не стал. Все будет прагматично, иметь определенные идеологические установки", - указал он.Жесткий прагматизм во внешней политикеКаневский обратил внимание, что Тони Блинкен, которого Байден намерен предложить на должность госсекретаря, – это человек, с которым он очень давно работает. "Это карьерный дипломат и политик, который работал в Госдепартаменте еще при (президенте Билле) Клинтоне. Это полностью человек системы, предсказуемый, скорее всего, придерживается позиции жестко прагматичной во внешней политике, которой будет придерживаться и сам Байден", - сказал Каневский.По его словам, Блинкен был одним из архитекторов политики президента Барака Обамы в Сирии. "Он достаточно жестко высказывался о присоединении Крыма. От него следует ожидать с точки зрения российско-американских отношений холодного прагматизма. Он понимает, что Россия – это сегодня не партнер, ее нужно будет сдерживать. Тем не менее, будут выборочные сферы взаимодействия по контролю над ядерными вооружениями, возможно, по сирийскому вопросу", - считает эксперт.При этом политолог считает, что пока сложно предсказать, какую позицию будет занимать администрация Байдена по Украине. "Но пока что можно говорить, что она будет более проактивной, чем позиция Трампа. Это будет однозначно какая-то поддержка (по отношению к Украине)", - указал Каневский.Во внешней политике Блинкен будет стремиться к улучшению отношений с традиционными партнерами, прежде всего со странами НАТО. "Я думаю, что США будут очень много согласовывать с лидерами европейских стран, в отличие от администрации Трампа. Вся политика будет более умеренной", - резюмировал аналитик.Керри и МайоркасШариков обратил внимание на возможное назначение экс-госсекретаря США Джона Керри на должность советника президента по климату. По мнению политолога, такой шаг может быть связан со значением "зеленой" темы для демократов. "Джон Керри - очень уважаемый человек в Демократической партии. Климат очень серьезная тема для демократов, которая увязывается с топливно-энергетическим сектором. Учитывая важность этой темы, логично назначение Керри советников по климату", - пояснил эксперт.Аналитик назвал любопытным возможное выдвижение Алехандро Майоркаса на должность главы министерства внутренней безопасности. "Майоркас - кубинского происхождения. Министерство внутренней безопасности занимается охраной границ. Майоркас - это "камень" в огород Трампа, потому что на охрану границ ставят человека из латиноамериканского сообщества, тем более с Кубы, откуда много нелегальных мигрантов. Это означает некое изменение политики, приоритетов по отношению к Латинской Америке", - отметил эксперт.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена, и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201124/amerika-1585983701.html
https://ria.ru/20201124/biden-1586008254.html
https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html
https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588112_0:0:2196:1646_1400x0_80_0_0_b2bb461bda0e9db90cef5f166cec5559.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел каневский, дональд трамп, министерство обороны сша, российская академия наук, джо байден, сша, в мире

От команды Байдена не стоит ждать непредсказуемых шагов, считают эксперты

13:25 24.11.2020 (обновлено: 16:39 24.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Администрация возможного будущего президента США Джо Байдена будет весьма прагматичной, ожидать от нее недальновидных или непредсказуемых шагов не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс сообщил, что Байден намерен предложить Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд на место постпреда при ООН и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – курирующим климат.
Джо Байден и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
08:00
Байден нашел на "вашингтонском болоте" настоящего "сына полка"
Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский отметил, что в целом эта команда будет весьма прагматичной. "Сам Байден – одновременно и прагматик, и идеалист. Он верит в международный либеральный порядок, в то, что США должны быть в центре этого миропорядка. Это поблекло при Трампе, ценности для которого были вторичны. В этой администрации ценности вернутся", - сказал аналитик. По мнению политолога, при Байдене в США будут сочетаться ценности и прагматика в отношениях с теми странами, которых США считают союзниками, но не друзьями. "С традиционными же друзьями – в той же Европе, в той же Юго-Восточной Азии - будет улучшение отношений по линии общности целей и ценностей", - сказал эксперт.
Эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, в свою очередь, что в команде Байдена собраны "люди интересные, адекватные, разумные". "Ожидать каких-то недальновидных шагов я бы не стал. Все будет прагматично, иметь определенные идеологические установки", - указал он.
Жесткий прагматизм во внешней политике
Каневский обратил внимание, что Тони Блинкен, которого Байден намерен предложить на должность госсекретаря, – это человек, с которым он очень давно работает. "Это карьерный дипломат и политик, который работал в Госдепартаменте еще при (президенте Билле) Клинтоне. Это полностью человек системы, предсказуемый, скорее всего, придерживается позиции жестко прагматичной во внешней политике, которой будет придерживаться и сам Байден", - сказал Каневский.
По его словам, Блинкен был одним из архитекторов политики президента Барака Обамы в Сирии. "Он достаточно жестко высказывался о присоединении Крыма. От него следует ожидать с точки зрения российско-американских отношений холодного прагматизма. Он понимает, что Россия – это сегодня не партнер, ее нужно будет сдерживать. Тем не менее, будут выборочные сферы взаимодействия по контролю над ядерными вооружениями, возможно, по сирийскому вопросу", - считает эксперт.
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
01:38
Байден выступил за оживление отношений с ЕС
При этом политолог считает, что пока сложно предсказать, какую позицию будет занимать администрация Байдена по Украине. "Но пока что можно говорить, что она будет более проактивной, чем позиция Трампа. Это будет однозначно какая-то поддержка (по отношению к Украине)", - указал Каневский.
Во внешней политике Блинкен будет стремиться к улучшению отношений с традиционными партнерами, прежде всего со странами НАТО. "Я думаю, что США будут очень много согласовывать с лидерами европейских стран, в отличие от администрации Трампа. Вся политика будет более умеренной", - резюмировал аналитик.
Керри и Майоркас
Шариков обратил внимание на возможное назначение экс-госсекретаря США Джона Керри на должность советника президента по климату. По мнению политолога, такой шаг может быть связан со значением "зеленой" темы для демократов. "Джон Керри - очень уважаемый человек в Демократической партии. Климат очень серьезная тема для демократов, которая увязывается с топливно-энергетическим сектором. Учитывая важность этой темы, логично назначение Керри советников по климату", - пояснил эксперт.
Аналитик назвал любопытным возможное выдвижение Алехандро Майоркаса на должность главы министерства внутренней безопасности. "Майоркас - кубинского происхождения. Министерство внутренней безопасности занимается охраной границ. Майоркас - это "камень" в огород Трампа, потому что на охрану границ ставят человека из латиноамериканского сообщества, тем более с Кубы, откуда много нелегальных мигрантов. Это означает некое изменение политики, приоритетов по отношению к Латинской Америке", - отметил эксперт.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 16:47
Bild: Байден похоронит газопровод "Северный поток — 2"
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена, и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.
Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 07:33Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
 
Выборы президента США — 2020Павел КаневскийДональд ТрампМинистерство обороны СШАРоссийская академия наукДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
16:50Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники
16:49Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
16:46Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки
Лента новостейМолния