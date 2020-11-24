https://ria.ru/20201124/aliev-1586032373.html

Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе

Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T10:37

2020-11-24T10:37

2020-11-24T10:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они являются "историческим достоянием" страны."Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждет христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых Ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом, это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории – наше историческое достояние", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/aliev-1586029463.html

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585591755.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире