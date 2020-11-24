Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам
БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они являются "историческим достоянием" страны.
"Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждет христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых Ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом, это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории – наше историческое достояние", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.