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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201124/aliev-1586032373.html
Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе
Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T10:37
2020-11-24T10:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они являются "историческим достоянием" страны."Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждет христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых Ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом, это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории – наше историческое достояние", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/aliev-1586029463.html
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585591755.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Алиев призвал не беспокоиться за судьбу христианских храмов в Карабахе

10:37 24.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал западных лидеров "не беспокоиться" по поводу христианских храмов в Карабахе, по словам главы республики, они являются "историческим достоянием" страны.
"Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждет христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых Ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом, это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории – наше историческое достояние", - сказал Алиев в своем обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению по Карабаху.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Агдам - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
10:19
"Операция планировалась": Алиев о несостоявшемся наступлении на Агдам
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
Пожилая женщина в одной из церквей Нагорного Карабаха, где местные жители прячутся от обстрелов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 18:52Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев пообещал обеспечить доступ к памятникам и святыням в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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