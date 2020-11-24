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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/aborty-1586080500.html
В РПЦ поддержали позицию главного репродуктолога РАН по теме абортов
В РПЦ поддержали позицию главного репродуктолога РАН по теме абортов
РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:56
2020-11-24T13:56
религия и мировоззрение
религия
александр баранов
московский патриархат
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
валентина матвиенко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Врачи должны иметь право отказаться от процедуры прерывания беременности, действуя из своих религиозных убеждений, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Церковь ранее неоднократно говорила о том, что врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС", - написал Легойда в своем Telegram.Так он прокомментировал заявление главного репродуктолога Минздрава доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН Олега Аполихина. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора и призвал не заставлять врача "участвовать в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве". Также Аполихин заявил, что вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) недостаточная мера: "это (аборты – ред.) должно стать немодным… Это должно стать социально негативным явлением".В свою очередь, руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина заявила, что в обществе "неуклонно растет осознание того, что искусственное прерывание беременности — это убийство человека"."Социологические исследования показывают, что такой позиции придерживается почти 80% россиян. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Союза педиатров России Александр Баранов и многие другие специалисты, политики, ученые открыто называют аборты убийством. Меры, предложенные Олегом Ивановичем (Аплохиным – ред.) — попытка начать важный разговор, который должен привести законы и общественную совесть к согласию", - приводят слова Студеникиной в пресс-службе Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. В пресс-службе Минздрава 19 ноября сообщили, что не поддерживают предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).
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религия, александр баранов, московский патриархат, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, валентина матвиенко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, вероника скворцова

В РПЦ поддержали позицию главного репродуктолога РАН по теме абортов

13:56 24.11.2020
 
© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Врачи должны иметь право отказаться от процедуры прерывания беременности, действуя из своих религиозных убеждений, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Церковь ранее неоднократно говорила о том, что врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС", - написал Легойда в своем Telegram.
Так он прокомментировал заявление главного репродуктолога Минздрава доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента РАН Олега Аполихина. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Аполихин призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора и призвал не заставлять врача "участвовать в этом греховном (для верующих людей) деле, в убийстве". Также Аполихин заявил, что вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) недостаточная мера: "это (аборты – ред.) должно стать немодным… Это должно стать социально негативным явлением".
В свою очередь, руководитель направления профилактики абортов Синодального отдела, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина заявила, что в обществе "неуклонно растет осознание того, что искусственное прерывание беременности — это убийство человека".
"Социологические исследования показывают, что такой позиции придерживается почти 80% россиян. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент Союза педиатров России Александр Баранов и многие другие специалисты, политики, ученые открыто называют аборты убийством. Меры, предложенные Олегом Ивановичем (Аплохиным – ред.) — попытка начать важный разговор, который должен привести законы и общественную совесть к согласию", - приводят слова Студеникиной в пресс-службе Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
В пресс-службе Минздрава 19 ноября сообщили, что не поддерживают предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).
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Религия и мировоззрениеРелигияАлександр БарановМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВалентина МатвиенкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Совет Федерации РФВероника Скворцова
 
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