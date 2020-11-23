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На Камчатке записали на видео пение полярного волка

На Камчатке записали на видео пение полярного волка

Песню полярного волка записал возле кордона "Аэродром" в Кроноцко-Богачевской тундре государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов, сообщает в РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:13

2020-11-23T02:13

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Песню полярного волка записал возле кордона "Аэродром" в Кроноцко-Богачевской тундре государственный инспектор Кроноцкого заповедника Алексей Маслов, сообщает в инстаграме пресс-служба природной территории. Сотрудник службы охраны заповедных территорий много месяцев наблюдает за этим волком, немного изучил его привычки и повадки. Зверь позволяет наблюдать за собой с небольшого расстояния.Работники поясняют, что полярный волк — один из 54 видов млекопитающих, которые обитают в Кроноцком заповеднике. Эти хищники охотятся стаями, что отличает их от лисиц, которые предпочитают добывать корм узким семейным кругом. При общении с сородичами, в том числе и во время охоты, волки используют огромную палитру звуков.

https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html

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дикие животные, туризм, волки, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край