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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
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Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе
Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе
В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:11
2020-11-23T18:17
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе

18:11 23.11.2020 (обновлено: 18:17 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоЛюди встречают подразделения азербайджанской армии в Агдамском районе
Люди встречают подразделения азербайджанской армии в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
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