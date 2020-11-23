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Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе
Азербайджанский военный погиб при взрыве мины в Карабахе
В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:11
2020-11-23T18:11
2020-11-23T18:17
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нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
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азербайджан
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В результате подрыва мины в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий, сообщили в Минобороны России."В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире