https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963268.html
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:09
2020-11-23T18:09
2020-11-23T19:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585964496_0:93:3071:1820_1400x0_80_0_0_f9e8c48dca80db3eb012acf3f92d41a7.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585836812.html
https://ria.ru/20201123/agdam-1585738156.html
россия
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585964496_376:60:3027:2048_1400x0_80_0_0_e19f078b1513abd55b9270774de3d8f1.jpg
Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
2020-11-23T18:09
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, в мире
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
При подрыве мины в Нагорном Карабахе
российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.
Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.
Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.
Соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.