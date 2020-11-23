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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963268.html
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе
При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:09
2020-11-23T19:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585836812.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
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россия, нагорный карабах, в мире

Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

18:09 23.11.2020 (обновлено: 19:00 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач по инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов в Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.
Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.
Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.
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Соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.
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