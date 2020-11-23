https://ria.ru/20201123/vzryv-1585963268.html

Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:09

2020-11-23T18:09

2020-11-23T19:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585964496_0:93:3071:1820_1400x0_80_0_0_f9e8c48dca80db3eb012acf3f92d41a7.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. При подрыве мины в Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение, сообщило Министерство обороны.Один азербайджанский военный погиб, еще четыре сотрудника Министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской республики пострадали.Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.Инцидент произошел в районе села Мадагиз, когда группа российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС НКР, а также Международного комитета Красного Креста занималась поисками тел погибших в боях.Соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжается с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван, в свою очередь, обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Помимо этого, в зоне конфликта разместились российские миротворцы. Контингент, основу которого составляют подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с 14 ноября в свои дома вернулись более 11 тысяч жителей Карабаха, за последние сутки — 2334 человека.

https://ria.ru/20201123/karabakh-1585836812.html

https://ria.ru/20201123/agdam-1585738156.html

россия

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-23T18:09 true PT0M47S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, в мире