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Врач: коронавирус и холода привели кожу в "состояние войны"
Врач: коронавирус и холода привели кожу в "состояние войны"
Снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в "состояние войны". Как решить проблему, объяснил в интервью РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:10
2020-11-23T04:10
распространение нового коронавируса
алексей едемский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в "состояние войны". Как решить проблему, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Алексей Едемский.Постоянная обработка рук, которая необходима для профилактики коронавируса, а также падение температуры на улице и начало отопительного сезона – это серьезные испытания для кожи. Такое агрессивное воздействие отрицательно сказывается на ее состоянии, отметил Едемский.Едемский призвал не отказываться от санитайзеров и других средств гигиены, которые особенно важны во время пандемии коронавируса, но параллельно обязательно использовать крем для рук, чтобы сохранить здоровье кожи."Постоянно необходимо увлажнять кожу. В первую очередь, надо использовать плотные защитные кремы по типу эмолентов. Эти средства обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из нее. Учитывая, что кожа и так иссушена и повреждена, надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым. Чем больше компонентов, чем сложнее крем, тем больше вероятность, что вот эта пересохшая, чувствительная кожа отреагирует на какой-либо из компонентов негативно аллергией", – заключил дерматолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алексей едемский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач: коронавирус и холода привели кожу в "состояние войны"

04:10 23.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбработка рук
Обработка рук - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в "состояние войны". Как решить проблему, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Алексей Едемский.
Постоянная обработка рук, которая необходима для профилактики коронавируса, а также падение температуры на улице и начало отопительного сезона – это серьезные испытания для кожи. Такое агрессивное воздействие отрицательно сказывается на ее состоянии, отметил Едемский.
"В помещение зашли – кожа начинает пересыхать из-за центрального отопления, а вышли на улицу – кожа пересыхает из-за минусовых температур… Когда человек каждый час моет руки, натирает их антисептиками и обезжиривает, то кожа постоянно находится в состоянии войны. Она постоянно пытается восстановиться, но это ей не удается, поскольку изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук", – пояснил дерматолог.
Едемский призвал не отказываться от санитайзеров и других средств гигиены, которые особенно важны во время пандемии коронавируса, но параллельно обязательно использовать крем для рук, чтобы сохранить здоровье кожи.
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"Постоянно необходимо увлажнять кожу. В первую очередь, надо использовать плотные защитные кремы по типу эмолентов. Эти средства обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из нее. Учитывая, что кожа и так иссушена и повреждена, надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым. Чем больше компонентов, чем сложнее крем, тем больше вероятность, что вот эта пересохшая, чувствительная кожа отреагирует на какой-либо из компонентов негативно аллергией", – заключил дерматолог.
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