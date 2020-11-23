https://ria.ru/20201123/voyna-1585830399.html

Врач: коронавирус и холода привели кожу в "состояние войны"

Врач: коронавирус и холода привели кожу в "состояние войны"

Снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в "состояние войны". Как решить проблему, объяснил в интервью РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T04:10

2020-11-23T04:10

2020-11-23T04:10

распространение нового коронавируса

алексей едемский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Снижение температуры вместе с частым мытьем рук и использованием антисептиков привело кожу россиян в "состояние войны". Как решить проблему, объяснил в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Алексей Едемский.Постоянная обработка рук, которая необходима для профилактики коронавируса, а также падение температуры на улице и начало отопительного сезона – это серьезные испытания для кожи. Такое агрессивное воздействие отрицательно сказывается на ее состоянии, отметил Едемский.Едемский призвал не отказываться от санитайзеров и других средств гигиены, которые особенно важны во время пандемии коронавируса, но параллельно обязательно использовать крем для рук, чтобы сохранить здоровье кожи."Постоянно необходимо увлажнять кожу. В первую очередь, надо использовать плотные защитные кремы по типу эмолентов. Эти средства обволакивают кожу и не дают возможности влаге испаряться из нее. Учитывая, что кожа и так иссушена и повреждена, надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым. Чем больше компонентов, чем сложнее крем, тем больше вероятность, что вот эта пересохшая, чувствительная кожа отреагирует на какой-либо из компонентов негативно аллергией", – заключил дерматолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201023/antiseptik-1581118722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей едемский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество