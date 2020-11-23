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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/volodin-1585960725.html
Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении
Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении
Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:57
2020-11-23T18:21
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
вячеслав володин
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным ситуацию в Нагорном Карабахе, собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления по прекращению огня, сообщили в пресс-службе армянского законодательного органа.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
россия
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Спецтехнику Минобороны авиабортами направили в Карабах
Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "УРАН-6".
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россия, нагорный карабах, вячеслав володин, армения, в мире

Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении

17:57 23.11.2020 (обновлено: 18:21 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным ситуацию в Нагорном Карабахе, собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления по прекращению огня, сообщили в пресс-службе армянского законодательного органа.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.

"Володин поздравил Мирзояна с днем рождения и осудил совершенное на него нападение. Собеседники отметили важность принятия по инициативе президента РФ Владимира Путина трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что таким образом удалось спасти десятки тысяч жизней", - говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Армении.

На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВячеслав ВолодинАрменияВ мире
 
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