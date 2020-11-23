Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении
17:57 23.11.2020 (обновлено: 18:21 23.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным ситуацию в Нагорном Карабахе, собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления по прекращению огня, сообщили в пресс-службе армянского законодательного органа.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.
"Володин поздравил Мирзояна с днем рождения и осудил совершенное на него нападение. Собеседники отметили важность принятия по инициативе президента РФ Владимира Путина трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что таким образом удалось спасти десятки тысяч жизней", - говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента Армении.
На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.