https://ria.ru/20201123/volodin-1585960725.html

Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении

Володин обсудил ситуацию в Карабахе со спикером парламента Армении

Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:57

2020-11-23T17:57

2020-11-23T18:21

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

вячеслав володин

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 ноя – РИА Новости. Спикер Национального собрания (парламента) Армении Арарат Мирзоян обсудил в понедельник в телефонной беседе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным ситуацию в Нагорном Карабахе, собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления по прекращению огня, сообщили в пресс-службе армянского законодательного органа.Отмечается, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.На Мирзояна в ночь на 10 ноября напали участники акции, протестовавшие против подписания трехстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. После нападения он был госпитализирован и перенес несколько операций.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

россия

нагорный карабах

армения

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Спецтехнику Минобороны авиабортами направили в Карабах Для ускорения возвращения мирной жизни в зону проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе переброшены более 100 специалистов, а также 13 единиц специальной техники Международного противоминного центра Минобороны России, в их числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "УРАН-6". 2020-11-23T17:57 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, вячеслав володин, армения, в мире