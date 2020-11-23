https://ria.ru/20201123/volgograd-1585863483.html
В Волгограде подросток ранил девочку из пневматического оружия
В Волгограде подросток ранил девочку из пневматического оружия
Подросток в Волгограде стрелял из пневматического оружия с балкона в машину, в результате пострадала шестилетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:05
2020-11-23T11:05
2020-11-23T11:05
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происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Подросток в Волгограде стрелял из пневматического оружия с балкона в машину, в результате пострадала шестилетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье вечером в полицию Волгограда обратился местный житель и сообщил, что кто-то выстрелил из пневматического оружия по его машине и попал в стекло заднего пассажирского места, отчего пострадала его шестилетняя дочь. Полицейским удалось найти стрелка, им оказался 17-летний подросток."Как установили полицейские, в тот вечер подросток, находясь со своими друзьями у себя дома, решил пострелять с балкона из пневматического оружия. Не подумав о безопасности своих действий, стрелок попал в автомобиль, парковавшийся возле дома", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что девочке оказана медпомощь на месте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости.
Подросток в Волгограде
стрелял из пневматического оружия с балкона в машину, в результате пострадала шестилетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области
.
По информации ведомства, в воскресенье вечером в полицию Волгограда обратился местный житель и сообщил, что кто-то выстрелил из пневматического оружия по его машине и попал в стекло заднего пассажирского места, отчего пострадала его шестилетняя дочь. Полицейским удалось найти стрелка, им оказался 17-летний подросток.
"Как установили полицейские, в тот вечер подросток, находясь со своими друзьями у себя дома, решил пострелять с балкона из пневматического оружия. Не подумав о безопасности своих действий, стрелок попал в автомобиль, парковавшийся возле дома", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что девочке оказана медпомощь на месте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.