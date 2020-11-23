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Романа Виктюка похоронили во Львове
Романа Виктюка похоронили во Львове
Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город". РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:32
2020-11-23T18:32
2020-11-23T18:53
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город".Перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания. Тело Виктюка поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, москва, львов