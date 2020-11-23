https://ria.ru/20201123/viktyuk-1585968375.html

Романа Виктюка похоронили во Львове

Романа Виктюка похоронили во Львове

Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город". РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:32

2020-11-23T18:32

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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город".Перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания. Тело Виктюка поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

москва

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умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, москва, львов