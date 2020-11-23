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https://ria.ru/20201123/viktyuk-1585968375.html
Романа Виктюка похоронили во Львове
Романа Виктюка похоронили во Львове
Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город". РИА Новости, 23.11.2020
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культура
умер роман виктюк
театр романа виктюка
роман виктюк
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город".Перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания. Тело Виктюка поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, москва, львов

Романа Виктюка похоронили во Львове

18:32 23.11.2020 (обновлено: 18:53 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк
Художественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове, трансляцию вело местное издание "Твой город".
Перед похоронами во львовском Первом театре состоялась церемония прощания. Тело Виктюка поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где покоятся его родители.
Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября.
Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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