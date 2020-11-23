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Решения о проведении новогодних утренников будут приниматься регионами
Решения о проведении новогодних утренников будут приниматься регионами
Решения о проведении новогодних утренников в школах и детских садах принимаются на уровне регионов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:00
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Решения о проведении новогодних утренников в школах и детских садах принимаются на уровне регионов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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