https://ria.ru/20201123/upravlenie-1585972108.html
В Ленобласти открылся Центр управления регионом
В Ленобласти открылся Центр управления регионом
В Ленинградской области открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:47
2020-11-23T18:47
2020-11-23T18:47
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от государственных порталов до социальных сетей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, Центры управления регионами (ЦУР) — федеральный проект, который запускается сейчас по всей России. "В нашем регионе проект воплощается при участии правительства Ленинградской области, поскольку у нас работа с обращениями уже достаточно давно эффективно выстроена. Мы вовремя выполняем поручения президента и правительства и открываем у себя ЦУР. Он нацелен на серьезную аналитику и постоянную обратную связь с населением. Специалисты улучшат эту связь с жителями региона — потребителями наших услуг и нашими главными арбитрами", — сказал Дрозденко.Он уточнил, что в своем личном инстаграм-аккаунте ежедневно получает несколько сотен вопросов, предложений и сообщений от жителей региона. "Ответы на них стараюсь давать я сам губернатор, так и подчиненные. Такая оперативная работа по каждому обращению доказывают эффективность подобного формата общения с людьми", - сказал Дрозденко.Он также отметил, что, благодаря ЦУР, такая работа будет идти и на других онлайн-площадках: в социальных сетях, на портале Госуслуг, площадке "Народная экспертиза" и прочих платформах.
https://ria.ru/20201120/blagoustroystvo-1585479397.html
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александр дрозденко, ленинградская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области
открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от государственных порталов до социальных сетей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
.
По его словам, Центры управления регионами (ЦУР) — федеральный проект, который запускается сейчас по всей России.
"В нашем регионе проект воплощается при участии правительства Ленинградской области, поскольку у нас работа с обращениями уже достаточно давно эффективно выстроена. Мы вовремя выполняем поручения президента и правительства и открываем у себя ЦУР. Он нацелен на серьезную аналитику и постоянную обратную связь с населением. Специалисты улучшат эту связь с жителями региона — потребителями наших услуг и нашими главными арбитрами", — сказал Дрозденко.
Он уточнил, что в своем личном инстаграм-аккаунте ежедневно получает несколько сотен вопросов, предложений и сообщений от жителей региона. "Ответы на них стараюсь давать я сам губернатор, так и подчиненные. Такая оперативная работа по каждому обращению доказывают эффективность подобного формата общения с людьми", - сказал Дрозденко.
Он также отметил, что, благодаря ЦУР, такая работа будет идти и на других онлайн-площадках: в социальных сетях, на портале Госуслуг, площадке "Народная экспертиза
" и прочих платформах.