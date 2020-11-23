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Ленинградская область
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В Ленобласти открылся Центр управления регионом
В Ленобласти открылся Центр управления регионом
В Ленинградской области открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:47
2020-11-23T18:47
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от государственных порталов до социальных сетей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, Центры управления регионами (ЦУР) — федеральный проект, который запускается сейчас по всей России. "В нашем регионе проект воплощается при участии правительства Ленинградской области, поскольку у нас работа с обращениями уже достаточно давно эффективно выстроена. Мы вовремя выполняем поручения президента и правительства и открываем у себя ЦУР. Он нацелен на серьезную аналитику и постоянную обратную связь с населением. Специалисты улучшат эту связь с жителями региона — потребителями наших услуг и нашими главными арбитрами", — сказал Дрозденко.Он уточнил, что в своем личном инстаграм-аккаунте ежедневно получает несколько сотен вопросов, предложений и сообщений от жителей региона. "Ответы на них стараюсь давать я сам губернатор, так и подчиненные. Такая оперативная работа по каждому обращению доказывают эффективность подобного формата общения с людьми", - сказал Дрозденко.Он также отметил, что, благодаря ЦУР, такая работа будет идти и на других онлайн-площадках: в социальных сетях, на портале Госуслуг, площадке "Народная экспертиза" и прочих платформах.
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти открылся Центр управления регионом

18:47 23.11.2020
 
© Фото : Евгений АдаевВолховский район Ленинградской области
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Евгений Адаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области открылся Центр управления регионом, специалисты которого будут координировать работу органов власти на онлайн-площадках - от государственных порталов до социальных сетей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, Центры управления регионами (ЦУР) — федеральный проект, который запускается сейчас по всей России.
"В нашем регионе проект воплощается при участии правительства Ленинградской области, поскольку у нас работа с обращениями уже достаточно давно эффективно выстроена. Мы вовремя выполняем поручения президента и правительства и открываем у себя ЦУР. Он нацелен на серьезную аналитику и постоянную обратную связь с населением. Специалисты улучшат эту связь с жителями региона — потребителями наших услуг и нашими главными арбитрами", — сказал Дрозденко.
Он уточнил, что в своем личном инстаграм-аккаунте ежедневно получает несколько сотен вопросов, предложений и сообщений от жителей региона. "Ответы на них стараюсь давать я сам губернатор, так и подчиненные. Такая оперативная работа по каждому обращению доказывают эффективность подобного формата общения с людьми", - сказал Дрозденко.
Он также отметил, что, благодаря ЦУР, такая работа будет идти и на других онлайн-площадках: в социальных сетях, на портале Госуслуг, площадке "Народная экспертиза" и прочих платформах.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
 
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