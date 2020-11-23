https://ria.ru/20201123/travmy-1585850992.html

Свыше 600 жителей Приморья получили травмы в непогоду

Свыше 600 жителей Приморья получили травмы в непогоду

Ледяной дождь, прошедший в Приморье, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:47

2020-11-23T09:47

2020-11-23T12:48

последствия непогоды в приморье

владивосток

артем

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Ледяной дождь, прошедший в Приморье, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека, сообщает правительство региона.В отделение челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2 обратились восемь человек с ушибами и ранами мягких тканей лица из-за падений.В воскресенье обратилось максимальное количество пациентов – 186 человека приняли травмпункты Владивостока и Артема. Жаловались в основном на ушибы конечностей при падении.У всех пациентов, обратившихся за четыре дня, зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

владивосток

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, владивосток, артем, происшествия