https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html

Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве

Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах 2010 года в Москве, РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:01

2020-11-23T19:01

2020-11-23T19:38

доку умаров

следственный комитет россии (ск рф)

кизлярский район

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республика дагестан

москва

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах 2010 года в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.О такой мере пресечения просил следователь.Исаева ранее задержали по делу о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал террористов о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы в московском метро.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200329/1569228100.html

кизлярский район

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доку умаров, следственный комитет россии (ск рф), кизлярский район, россия, республика дагестан, москва, происшествия