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Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве
Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве
Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах 2010 года в Москве, РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:01
2020-11-23T19:38
доку умаров
следственный комитет россии (ск рф)
кизлярский район
россия
республика дагестан
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах 2010 года в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.О такой мере пресечения просил следователь.Исаева ранее задержали по делу о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал террористов о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы в московском метро.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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доку умаров, следственный комитет россии (ск рф), кизлярский район, россия, республика дагестан, москва, происшествия

Главу ОМВД в Дагестане арестовали по делу о терактах в Москве

19:01 23.11.2020 (обновлено: 19:38 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкНачальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы
Начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 4 января начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по делу о терактах 2010 года в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
О такой мере пресечения просил следователь.
Исаева ранее задержали по делу о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года. Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения.
Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".
По данным следствия, Исаев был участником преступного сообщества "Имарат Кавказ"*. В 2009-2010 годах он информировал террористов о работе Кизлярского РОВД и спецоперациях.
"Он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Республики Дагестан, а также лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова — одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об уничтожении в Дагестане последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.
В сентябре 2013 года силовые структуры объявили об уничтожении главы "Имарата Кавказ"* Доку Умарова, который брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы в московском метро.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Годовщина теракта на станциях Лубянка и Парк культуры - РИА Новости, 1920, 29.03.2020
29 марта, 03:11
Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году
 
Доку УмаровСледственный комитет России (СК РФ)Кизлярский районРоссияРеспублика ДагестанМоскваПроисшествия
 
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