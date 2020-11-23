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Туризм
https://ria.ru/20201123/tailand-1585866379.html
Эксперты рассказали, как получить визу в Таиланд
Эксперты рассказали, как получить визу в Таиланд
Получить туристическую визу (TR) в Таиланд станет гораздо дешевле, фактически страна открывается и для россиян, но на очень жестких условиях, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:47
2020-11-23T11:47
коронавирус covid-19
отели
отдых
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Получить туристическую визу (TR) в Таиланд станет гораздо дешевле, фактически страна открывается и для россиян, но на очень жестких условиях, сообщает АТОР. Новые правила были опубликованы на официальном сайте посольства Таиланда в Москве. Однократная туристическая виза (TR) будет выдаваться на срок до 60 дней, с возможностью продления еще на 30 дней. Отменено требование о наличии 500 тысяч бат на банковском счете заявителя. Сумма снижена до 20 тысяч бат на человека (около 700 долларов).Подавать документы нужно либо в посольство Таиланда в Москве, либо через визовый центр VFS Global. Стоимость самой визы осталась прежней – 40 долларов. VFS Global берет еще сервисный сбор в размере 1530 рублей.Заявитель должен предоставить все необходимые документы (загранпаспорт, действительный более шести месяцев с даты въезда в Таиланд, одна цветная фотография, заполненная и подписанная анкетане) менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемого отъезда. Также необходимо оформить Свидетельство о въезде (COE). Также нужна копия выписки из российского банка, показывающая конечный баланс не менее 20 тысяч бат на человека (включая детей).Кроме того, на каждого туриста необходимо оформить страховой полис на сумму не менее 100 тысяч долларов, покрывающий все расходы на лечение, включая COVID-19.Посольство проверяет документы и предварительно одобряет или отклоняет выпуск COE в течение трех рабочих дней. Если заявка одобрена, путешественник должен купить авиабилет и забронировать отель, участвующий в программе Alternative State Quarantine (альтернативный государственный карантин), либо ALQ (альтернативный местный государственный карантин). Сейчас в ASQ участвуют 111 гостиниц в Бангкоке, категории от трех до пяти звезд. В ALQ: 18 — на Пхукете, шесть — в провинции Чонбури, один — в Прачинбури.Эксперты уточняют, что некоторые посольства Таиланда требуют, чтобы это был только отель ASQ в Бангкоке, в то время как другие разрешают проживание и в гостиницах ALQ.В карантинный пакет входит трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, трансфер, медсестра доступна по вызову 24/7. Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день.После покупки билета и подтверждения отеля турист загружает в регистрационную систему информацию о рейсе, датах полета, авиабилет и подтверждение от гостиницы. Далее посольство Таиланда проверяет предоставленную информацию и выпускает COE в течение трех рабочих дней (либо отклоняет заявку).Заключительным этапом станет оформление сертификата Fit to Fly Health Certificate (справка о годности к полетам) и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета.Эксперты напоминают, что посольство королевства в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, а также отклонить любую заявку.При этом, сейчас улететь прямым рейсом из России в Таиланд нельзя, маршрут нужно строить со стыковками. Отдыхать можно только после прохождения двухнедельного карантина. Выходить из номера первые пять дней, до результатов первого теста на COVID-19, не разрешено. Далее, если анализ отрицательный, разрешены прогулки по территории отеля — один час раз в день.Всего за время изоляции полагается сделать три теста: на четвертый день, девятый и четырнадцатый. Если все покажут, что турист не более коронавирусом, то он свободен и может продолжить отдых.По мнению экспертов, требование по обязательному карантину вместе с отсутствием прямого авиасообщения с Таиландом не позволит сделать турпоток туда массовым. Предложение длительной визы TR на текущих условиях будет интересно разве что "зимовщикам".Когда королевство откроется для россиян в нормальном, массовом и безвизовом формате – пока неясно. Скорее всего, это произойдет не ранее второго квартала 2021 года.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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пхукет (остров)
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коронавирус covid-19, отели, отдых, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), бангкок, виза

Эксперты рассказали, как получить визу в Таиланд

11:47 23.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Получить туристическую визу (TR) в Таиланд станет гораздо дешевле, фактически страна открывается и для россиян, но на очень жестких условиях, сообщает АТОР.
Новые правила были опубликованы на официальном сайте посольства Таиланда в Москве.
Однократная туристическая виза (TR) будет выдаваться на срок до 60 дней, с возможностью продления еще на 30 дней. Отменено требование о наличии 500 тысяч бат на банковском счете заявителя. Сумма снижена до 20 тысяч бат на человека (около 700 долларов).
Подавать документы нужно либо в посольство Таиланда в Москве, либо через визовый центр VFS Global. Стоимость самой визы осталась прежней – 40 долларов. VFS Global берет еще сервисный сбор в размере 1530 рублей.
Заявитель должен предоставить все необходимые документы (загранпаспорт, действительный более шести месяцев с даты въезда в Таиланд, одна цветная фотография, заполненная и подписанная анкетане) менее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемого отъезда. Также необходимо оформить Свидетельство о въезде (COE). Также нужна копия выписки из российского банка, показывающая конечный баланс не менее 20 тысяч бат на человека (включая детей).
Кроме того, на каждого туриста необходимо оформить страховой полис на сумму не менее 100 тысяч долларов, покрывающий все расходы на лечение, включая COVID-19.
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Посольство проверяет документы и предварительно одобряет или отклоняет выпуск COE в течение трех рабочих дней. Если заявка одобрена, путешественник должен купить авиабилет и забронировать отель, участвующий в программе Alternative State Quarantine (альтернативный государственный карантин), либо ALQ (альтернативный местный государственный карантин). Сейчас в ASQ участвуют 111 гостиниц в Бангкоке, категории от трех до пяти звезд. В ALQ: 18 — на Пхукете, шесть — в провинции Чонбури, один — в Прачинбури.
Эксперты уточняют, что некоторые посольства Таиланда требуют, чтобы это был только отель ASQ в Бангкоке, в то время как другие разрешают проживание и в гостиницах ALQ.
В карантинный пакет входит трехразовое питание, бесплатный Wi-Fi, трансфер, медсестра доступна по вызову 24/7. Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день.
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После покупки билета и подтверждения отеля турист загружает в регистрационную систему информацию о рейсе, датах полета, авиабилет и подтверждение от гостиницы. Далее посольство Таиланда проверяет предоставленную информацию и выпускает COE в течение трех рабочих дней (либо отклоняет заявку).
Заключительным этапом станет оформление сертификата Fit to Fly Health Certificate (справка о годности к полетам) и справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета.
Эксперты напоминают, что посольство королевства в Москве оставляет за собой право запросить дополнительные документы, а также отклонить любую заявку.
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При этом, сейчас улететь прямым рейсом из России в Таиланд нельзя, маршрут нужно строить со стыковками. Отдыхать можно только после прохождения двухнедельного карантина. Выходить из номера первые пять дней, до результатов первого теста на COVID-19, не разрешено. Далее, если анализ отрицательный, разрешены прогулки по территории отеля — один час раз в день.
Всего за время изоляции полагается сделать три теста: на четвертый день, девятый и четырнадцатый. Если все покажут, что турист не более коронавирусом, то он свободен и может продолжить отдых.
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По мнению экспертов, требование по обязательному карантину вместе с отсутствием прямого авиасообщения с Таиландом не позволит сделать турпоток туда массовым. Предложение длительной визы TR на текущих условиях будет интересно разве что "зимовщикам".
Когда королевство откроется для россиян в нормальном, массовом и безвизовом формате – пока неясно. Скорее всего, это произойдет не ранее второго квартала 2021 года.
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