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Германия назвала санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми
Германия назвала санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми
Правительство Германии вновь представило США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против "Северного потока 2" неприемлемы, передает в понедельник... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:15
2020-11-23T20:44
россия
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Германии вновь представило США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против "Северного потока 2" неприемлемы, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на правительственный отчет от 17 ноября, направленный в бундестаг."Ничего не изменилось в принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает, что они противоречат международному праву. Мы будем внимательно следить за ходом дальнейших дискуссий в конгрессе США и, насколько это возможно, сопровождать их переговорами с американской стороной", - говорится в отчете правительства, цитату их которого приводит агентство.Правительство ФРГ также указало, что оно будет координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в проекте."На встрече 6 ноября 2020 года немецких и европейских компаний с представителями госдепартамента США, минюста и посольства США, на которой также присутствовали представители правительства Германии, позиция правительства ФРГ была вновь представлена представителям правительства США", - указано документе.Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства сообщило, что власти США связываются с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждают их об угрозе санкций.Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20201122/gazoprovod-1585784049.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире

Германия назвала санкции США против "Северного потока — 2" неприемлемыми

20:15 23.11.2020 (обновлено: 20:44 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство Германии вновь представило США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против "Северного потока 2" неприемлемы, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на правительственный отчет от 17 ноября, направленный в бундестаг.
"Ничего не изменилось в принципиальной позиции федерального правительства, которое отвергает экстерриториальные санкции и считает, что они противоречат международному праву. Мы будем внимательно следить за ходом дальнейших дискуссий в конгрессе США и, насколько это возможно, сопровождать их переговорами с американской стороной", - говорится в отчете правительства, цитату их которого приводит агентство.
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Правительство ФРГ также указало, что оно будет координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в проекте.
"На встрече 6 ноября 2020 года немецких и европейских компаний с представителями госдепартамента США, минюста и посольства США, на которой также присутствовали представители правительства Германии, позиция правительства ФРГ была вновь представлена представителям правительства США", - указано документе.
Ранее агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства сообщило, что власти США связываются с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждают их об угрозе санкций.
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Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
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