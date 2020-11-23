https://ria.ru/20201123/reysy-1585911840.html

"Аэрофлот" запускает рейсы между Баку и Москвой

"Аэрофлот" запускает рейсы между Баку и Москвой

Граждане России, оставшиеся в Азербайджане из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться на родину регулярными чартерными рейсами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:41

2020-11-23T14:41

2020-11-23T14:53

туризм

авиарейсы

аэрофлот

баку

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565578977_0:61:3103:1806_1400x0_80_0_0_d3056ae28dfaa94a84aeb72dec805548.jpg

БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Граждане России, оставшиеся в Азербайджане из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться на родину регулярными чартерными рейсами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев."С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку - Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, по данным аэропорта, авиакомпания SkyUp Airlines 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку - Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины."К полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19)", - уточнили в аэропорту Гейдар Алиев.

https://ria.ru/20201113/polety-1584480371.html

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, авиарейсы, аэрофлот, баку, азербайджан, в мире