"Аэрофлот" запускает рейсы между Баку и Москвой
14:41 23.11.2020 (обновлено: 14:53 23.11.2020)
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
БАКУ, 23 ноя – РИА Новости. Граждане России, оставшиеся в Азербайджане из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться на родину регулярными чартерными рейсами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
"С 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" приступит к выполнению регулярных чартерных рейсов по маршруту Баку - Москва. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, по данным аэропорта, авиакомпания SkyUp Airlines 30 ноября осуществит чартерный рейс Баку - Киев, которым на родину смогут вернуться граждане Украины.
"К полетам будут допускаться только пассажиры, имеющие гражданство или право въезда в страну назначения, а также прошедшие тестирование и получившие негативный результат на коронавирус (COVID-19)", - уточнили в аэропорту Гейдар Алиев.
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