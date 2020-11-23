https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html

Едим как в Италии: секреты и рецепты самой популярной в мире кухни

Едим как в Италии: секреты и рецепты самой популярной в мире кухни

Сегодня во многих странах и крупных городах России открывается V Всемирная неделя итальянской кухни. Из-за коронавируса большинство лекций и мастер-классов... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:00

2020-11-23T08:10

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня во многих странах и крупных городах России открывается V Всемирная неделя итальянской кухни. Из-за коронавируса большинство лекций и мастер-классов пройдут онлайн. Но участвовать стоит. "Это больше чем просто еда, — объясняют в Национальном агентстве Италии по туризму (ЭНИТ). — Это философия здорового образа жизни, где удовольствие и хорошее настроение так же важны, как вкус и аромат блюд". Интересные факты и секреты лучших рецептов, — в материале РИА Новости.Гриб за 100 тысяч евро и легенды о пестоИтальянская кухня — не только привычные всем пицца и паста, но и множество специй, приправ и, конечно, трюфели. Самые известные — белые из города Альба. Они популярны благодаря самой старой ежегодной международной ярмарке этих грибов. "В этом году она состоялась восьмого ноября. Финальный лот весом 900 граммов после нешуточной борьбы приобрел предприниматель из Гонконга за 100 тысяч евро", — рассказывают в ЭНИТ. Общая выручка аукциона составила 482 тысячи евро.Сразу несколько легенд существует о соусе песто.Традиция также утверждает, что для настоящего песто лигурийский базилик следует выращивать в жестяной банке на подоконнике с видом на море, чтобы растение впитало тепло солнца и морскую соль. Позор для итальянской хозяйкиНе меньшей популярностью во всем мире пользуется нежнейшее рагу "Болоньезе". В каждой итальянской семье свои секреты его приготовления, говорит Луиджи. Мамы и бабушки просыпаются в выходные пораньше и часов в пять утра начинают стряпать: обжаривают измельченные лук, морковь и сельдерей на оливковом масле. Потом в определенной последовательности добавляют фарш из свинины и говядины, сухое вино, соль, перец, томатную пасту. Затем все это томят на медленном огне шесть-семь часов, чтобы к обеду порадовать домочадцев насыщенным, ароматным и согревающим рагу. "В Италии меня когда-то удивило желание готовить самостоятельно многие блюда, даже те, что есть в магазинах. Я уж не говорю про песто, здесь хорошие хозяйки смешивают его сами, — рассказывает журналист, студентка Universita della Calabria Елена Соболева. — Дома готовят колбасы, панчетту (разновидность бекона). Ездят к фермерам, покупают кучу приправ, фенхель, тимьян, нашпиговывают ими мясо, держат его две-три-четыре недели в холодном шкафу".Она признается, что для нее открытием стал песто с трюфелем. "Теперь кладу его в любое блюдо, даже в картошку и гречку", — добавляет Елена. А еще, благодаря итальянской кухне россиянка полюбила и "отвратительный" для нее до этого овощ: "До переезда в Италию я не любила баклажаны. Ни в каком виде не нравились. А здесь открыла для себя волшебное parmigiana di melanzane, и теперь за уши не оттащишь".Диета на пасте и пиццеПаста и пицца не испортят фигуру, если готовить по-итальянски. "Паста — только из твердых сортов пшеницы. Она хорошо насыщает, дает энергию, и в ней умеренное количество калорий. Кто особенно тщательно следит за весом, регулирует калорийность за счет более легких (овощных) соусов, — поясняет Луиджи Подди. — Неслучайно признанная красавица всех времен Софи Лорен говорит, что настоящие макароны не полнят". Пицца, по его словам, не относится к вредной пище. Потому что используют для нее специальную высокопротеиновую муку, тесто расстаивается минимум 48 часов, и на выходе получается воздушный, легкоусвояемый продукт, не провоцирующий жажду при переваривании."Будьте уверены, такая пицца или паста не навредят ни фигуре, ни желудку! — говорит Луиджи. — Вы не ощутите ни тяжести в животе, ни постоянной жажды".Как все это приготовить дома? Легко! Паста "Четыре сыра"На четыре порции понадобятся:Сыры можно взять и другие, но важно соблюсти баланс между сортами с насыщенным и ярко выраженным вкусом (пармезан и горгонзола) с более нежным и деликатным (моцарелла и гауда). Доводим воду до кипения, добавляем соль по вкусу и бросаем туда макароны. Строго соблюдаем время приготовления, указанное на упаковке.Пока варятся, натираем пармезан, гауду, горгонзолу. Моцареллу режем на небольшие кубики. Далее в высокую сковороду или сотейник наливаем сливки, нагреваем их, а потом добавляем сыры. Постоянно помешиваем, чтобы они как следует расплавились. Сливаем воду у готовых макарон и перекладываем их из кастрюли в сковороду, тщательно перемешиваем до получения однородной консистенции. Раскладываем по тарелкам и посыпаем тертым пармезаном.Кстати, итальянцы посыпают пармезаном и пасту, и ризотто, но если соус не из морепродуктов.Фритата (frittata) — “усовершенствованный” омлет Его основа — взбитые яйца. К которым добавляются на выбор: мясо, зелень (самые популярные варианты — петрушка или базилик), сезонные овощи (перец, кабачки, брокколи, лук-порей), сыры (пармезан, моцарелла, чеддер), колбаски и так далее. Классический рецепт: Овощи вымыть и нарезать ломтиками, обжарить на сковороде в оливковом масле. Вбить яйца, к ним — мелко нарубленную зелень. Посолить. Натереть сыр и бросить его в яичную смесь, перемешать. Обжаренные овощи — туда же. Вылить все это на разогретую сковороду и готовить на небольшом огне. Когда смесь застынет и начнет зарумяниваться, поставить сковороду в духовку на пять-десять минут. Или просто накрыть крышкой и подержать на слабом огне до готовности. Можно менять компоненты (оставив только сыр и яйца), и каждый раз будет новое блюдо.Песто по канонуИнгредиенты:Базилик тщательно промыть, отделить листочки (стебли не нужны), просушить. В ступке растереть до однородной массы орехи, чеснок и соль. Добавлять постепенно листья, продолжая толочь круговыми движениями. Когда содержимое будет напоминать крем, всыпать мелко натертый сыр и влить оливковое масло. Едим с пастой или намазываем на хлеб. И так и так вкусно!

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

https://ria.ru/20200610/1572645712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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