https://ria.ru/20201123/resursy-1585832471.html

Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью

Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T02:04

2020-11-23T02:04

2020-11-23T02:18

алексей чекунков

арктика

министерство финансов рф (минфин россии)

владивосток

артем

михаил мишустин

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона региону максимальные ресурсы, будет идти работа с Минфином."Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий... Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства – предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду", - сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития, на встрече с губернатором.По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной."Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае", - сказал министр.

https://ria.ru/20201120/nepogoda-1585453041.html

арктика

владивосток

артем

приморский край

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алексей чекунков, арктика, министерство финансов рф (минфин россии), владивосток, артем, михаил мишустин, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), приморский край, общество