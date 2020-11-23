Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью
02:04 23.11.2020 (обновлено: 02:18 23.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона региону максимальные ресурсы, будет идти работа с Минфином.
"Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий... Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства – предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду", - сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития, на встрече с губернатором.
По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной.
"Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае", - сказал министр.
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