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Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью
Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T02:04
2020-11-23T02:18
алексей чекунков
арктика
министерство финансов рф (минфин россии)
владивосток
артем
михаил мишустин
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона региону максимальные ресурсы, будет идти работа с Минфином."Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий... Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства – предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду", - сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития, на встрече с губернатором.По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной."Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае", - сказал министр.
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арктика
владивосток
артем
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алексей чекунков, арктика, министерство финансов рф (минфин россии), владивосток, артем, михаил мишустин, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), приморский край, общество

Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшему от циклона Приморью

02:04 23.11.2020 (обновлено: 02:18 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в Приморье заявил, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона региону максимальные ресурсы, будет идти работа с Минфином.
"Надеялся в новом качестве приехать в Приморье в другом контексте. Но, к сожалению, второй раз в два месяца природа посылает нам сюрприз с приставкой беспрецедентный впервые за много десятилетий... Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства – предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду", - сказал Чекунков, слова которого РИА Новости привели в пресс-службе Минвостокразвития, на встрече с губернатором.
По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной.
"Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять. Будем работать с Минфином, будем работать для того, чтобы были предусмотрены необходимые средства на полноценное восстановление и жизни, и инфраструктуры во Владивостоке, в Артеме, в пострадавших районах и во всем крае", - сказал министр.
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Алексей ЧекунковАрктикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)ВладивостокАртемМихаил МишустинМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Приморский крайОбщество
 
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