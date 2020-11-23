Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/razrusheniya-1585959752.html
В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте
В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте
Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:53
2020-11-23T17:53
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585850989_0:211:3078:1942_1400x0_80_0_0_29997ea5f55478337ba1842f25ed645b.jpg
МАРТАКЕРТ (Нагорный Карабах), 23 ноя - РИА Новости. Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе, заявил журналистам мэр города Миша Гюрджян."От обстрелов пострадали примерно 500 домов. Это 40-45% города. В городе были шесть тысяч человек до войны. Женщины и дети все уехали. Сейчас в городе, наверное, около тысячи полторы людей. Люди возвращаются, но многие приезжают пока без детей. Света и газа нет на некоторых участках города. Когда все появится, пока не ясно", - сказал мэр Мартакерта.Он подчеркнул, что за время активной фазы боевых действий в городе погибли не менее 18 человек, 25 получили ранения. Также мэр подчеркнул, что власти города оказывают посильную помощь российской миротворческой миссии в Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201123/karabakh-1585844745.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585850989_347:0:3078:2048_1400x0_80_0_0_24738d4fee6d3c747a5e9d2c551f4a5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте

17:53 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле частично разрушенного дома в Мартакерте
Мужчина возле частично разрушенного дома в Мартакерте - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАРТАКЕРТ (Нагорный Карабах), 23 ноя - РИА Новости. Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе, заявил журналистам мэр города Миша Гюрджян.
"От обстрелов пострадали примерно 500 домов. Это 40-45% города. В городе были шесть тысяч человек до войны. Женщины и дети все уехали. Сейчас в городе, наверное, около тысячи полторы людей. Люди возвращаются, но многие приезжают пока без детей. Света и газа нет на некоторых участках города. Когда все появится, пока не ясно", - сказал мэр Мартакерта.
Сотрудники МЧС Азербайджана сопровождают гуманитарную колонну, направленную МЧС России в Шушу и Ханкенди - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 08:54
МЧС Азербайджана сопроводило гуманитарный груз из России в Карабах
Он подчеркнул, что за время активной фазы боевых действий в городе погибли не менее 18 человек, 25 получили ранения. Также мэр подчеркнул, что власти города оказывают посильную помощь российской миротворческой миссии в Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
Лента новостейМолния