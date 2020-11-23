В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина возле частично разрушенного дома в Мартакерте
МАРТАКЕРТ (Нагорный Карабах), 23 ноя - РИА Новости. Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе, заявил журналистам мэр города Миша Гюрджян.
"От обстрелов пострадали примерно 500 домов. Это 40-45% города. В городе были шесть тысяч человек до войны. Женщины и дети все уехали. Сейчас в городе, наверное, около тысячи полторы людей. Люди возвращаются, но многие приезжают пока без детей. Света и газа нет на некоторых участках города. Когда все появится, пока не ясно", - сказал мэр Мартакерта.
Он подчеркнул, что за время активной фазы боевых действий в городе погибли не менее 18 человек, 25 получили ранения. Также мэр подчеркнул, что власти города оказывают посильную помощь российской миротворческой миссии в Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.