https://ria.ru/20201123/razrusheniya-1585959752.html

В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте

В Карабахе рассказали о разрушениях в Мартакерте

Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:53

2020-11-23T17:53

2020-11-23T17:53

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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МАРТАКЕРТ (Нагорный Карабах), 23 ноя - РИА Новости. Около 500 домов повреждены в Мартакерте, подконтрольном непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в ходе эскалации конфликта с 27 сентября по 9 ноября в Нагорном Карабахе, заявил журналистам мэр города Миша Гюрджян."От обстрелов пострадали примерно 500 домов. Это 40-45% города. В городе были шесть тысяч человек до войны. Женщины и дети все уехали. Сейчас в городе, наверное, около тысячи полторы людей. Люди возвращаются, но многие приезжают пока без детей. Света и газа нет на некоторых участках города. Когда все появится, пока не ясно", - сказал мэр Мартакерта.Он подчеркнул, что за время активной фазы боевых действий в городе погибли не менее 18 человек, 25 получили ранения. Также мэр подчеркнул, что власти города оказывают посильную помощь российской миротворческой миссии в Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201123/karabakh-1585844745.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире