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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201123/razminirovanie-1585994916.html
ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе
ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе
Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке... РИА Новости, 23.11.2020
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никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
баку
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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ООН, 23 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря, сообщил РИА Новости представитель департамента операций ООН по поддержанию мира.Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
баку
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Российские саперы ведут разминирование в Карабахе
Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, оон, в мире

ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе

21:34 23.11.2020 (обновлено: 21:39 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд на автомобильной дороге в Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 23 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря, сообщил РИА Новости представитель департамента операций ООН по поддержанию мира.

"Служба ООН по разминированию (UNMAS) в координации с другими подразделениями ООН и группой на месте работает над экстренным развертыванием в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросили стороны. Вероятно, оно (развертывание миссии UNMAS – ред.) начнется с миссии по оценке потребностей на местах в начале декабря", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, не планирует ли UNMAS оказывать помощь Азербайджану в разминировании в зоне Нагорного Карабаха.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинБакуАзербайджанАрменияНагорный КарабахООНВ мире
 
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