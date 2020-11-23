https://ria.ru/20201123/razminirovanie-1585994916.html

ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе

ООН работает над развертыванием миссии по разминированию в Карабахе

Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке... РИА Новости, 23.11.2020

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никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

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армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

оон

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ООН, 23 ноя – РИА Новости, Алан Булкаты. Служба ООН по разминированию (UNMAS) совместно с другими подразделениями работает над экстренным развертыванием в Нагорном Карабахе, миссия по оценке потребностей сторон, вероятно, заработает в начале декабря, сообщил РИА Новости представитель департамента операций ООН по поддержанию мира.Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

баку

азербайджан

армения

нагорный карабах

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Российские саперы ведут разминирование в Карабахе Саперы ведут разминирование в районе Нагорного Карабаха. С 10 ноября в регионе наступило перемирие, порядок обеспечивают российские миротворцы. 2020-11-23T21:34 true PT0M47S

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, нагорный карабах, оон, в мире