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Назван неочевидный симптом рака крови
Назван неочевидный симптом рака крови
На рак крови у пациента может указывать целый ряд симптомов, многие из которых неочевидны, пишет Еxpress со ссылкой на данные организации Leukemia Care. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T04:34
2020-11-23T05:13
рак крови
рак
здоровье
общество
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Назван неочевидный симптом смертельного заболевания
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На рак крови у пациента может указывать целый ряд симптомов, многие из которых неочевидны, пишет Еxpress со ссылкой на данные организации Leukemia Care.В частности, один из таких признаков — "ночная потливость", а именно чрезмерное потоотделение и чувство жара по ночам.К другим предупреждающим симптомам организация относит слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Кроме того, утверждается, что при лейкемии могут появиться небольшие синяки на коже и кровотечение из носа, а также начать кровоточить десны.В зависимости от возраста, симптомы лейкемии могут отличаться. У больных от 25 до 64 лет с большей вероятностью проявятся такие признаки заболевания как усталость, синяки или кровотечения, повторные заражения инфекциями, чувство слабости или одышки, высокая температура и боль в суставах. Также люди от 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами, отмечается в данных Leukemia Care.
https://ria.ru/20201123/eda-1585831684.html
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рак крови, рак, здоровье, общество

Назван неочевидный симптом рака крови

04:34 23.11.2020 (обновлено: 05:13 23.11.2020)
 
© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На рак крови у пациента может указывать целый ряд симптомов, многие из которых неочевидны, пишет Еxpress со ссылкой на данные организации Leukemia Care.
В частности, один из таких признаков — "ночная потливость", а именно чрезмерное потоотделение и чувство жара по ночам.
К другим предупреждающим симптомам организация относит слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и учащенное сердцебиение. Кроме того, утверждается, что при лейкемии могут появиться небольшие синяки на коже и кровотечение из носа, а также начать кровоточить десны.
В зависимости от возраста, симптомы лейкемии могут отличаться. У больных от 25 до 64 лет с большей вероятностью проявятся такие признаки заболевания как усталость, синяки или кровотечения, повторные заражения инфекциями, чувство слабости или одышки, высокая температура и боль в суставах. Также люди от 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов в сочетании с другими симптомами, отмечается в данных Leukemia Care.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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