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Путин подписал закон, создающий стимулы для перехода ИП на патенты
Путин подписал закон, создающий стимулы для перехода ИП на патенты
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование использования индивидуальными предпринимателями патентной системы... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:45
2020-11-23T13:45
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование использования индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН) и одновременно расширяет полномочия регионов в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ уточняет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых возможно применение ПСН, а также содержит нормы, направленные на создание комфортных условий для индивидуальных предпринимателей, которые с 2021 года больше не смогут применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД). При этом плательщикам ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на страховые платежи (взносы).Одновременно расширяются полномочия субъектов РФ, касающиеся применения ПСН. На региональный уровень передаются все вопросы, связанные с доходностью, ставками.При этом в Налоговом кодексе сохраняется перечень видов деятельности, для которых возможно применять ПСН. Так, патенты будут недоступны для тех, кто занимается оптовой торговлей или производит подакцизные товары, а также тем, кто ведет розничную торговлю и оказывает услуги общепита, располагая площадью залов более 150 квадратных метров. До этого, согласно НК, данный налоговый режим могли применять только при залах в 50 "квадратов" и меньше.На ПСН не смогут перейти и те, кто добывает и реализует полезные ископаемые, совершает сделки с ценными бумагами, оказывает кредитные и иные финансовые услуги, а также оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа, если у этого ИП более 20 транспортных средств.При переходе на общий режим налогообложения плательщики ЕНВД смогут получить вычет сумм НДС, предъявленных ранее при приобретении товаров, которые были ввезены на территорию страны, но не были использованы в деятельности на этом режиме. Плательщики ЕНВД смогут уменьшить суммы налога за последний налоговый период на сумму страховых взносов, уплаченных в 2021 году. А расходы в виде стоимости сырья и материалов, приобретенных в период применения ЕНВД, предприниматели смогут учесть в период применения упрощенной системы налогообложения.Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
https://ria.ru/20201123/biznes-1585862291.html
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владимир путин, экономика

Путин подписал закон, создающий стимулы для перехода ИП на патенты

13:45 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга"
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к участникам Международного научно-практического форума Уроки Нюрнберга - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на стимулирование использования индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН) и одновременно расширяет полномочия регионов в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ уточняет перечень видов предпринимательской деятельности, при которых возможно применение ПСН, а также содержит нормы, направленные на создание комфортных условий для индивидуальных предпринимателей, которые с 2021 года больше не смогут применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД). При этом плательщикам ПСН предоставляется право уменьшать сумму налога на страховые платежи (взносы).
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Одновременно расширяются полномочия субъектов РФ, касающиеся применения ПСН. На региональный уровень передаются все вопросы, связанные с доходностью, ставками.
При этом в Налоговом кодексе сохраняется перечень видов деятельности, для которых возможно применять ПСН. Так, патенты будут недоступны для тех, кто занимается оптовой торговлей или производит подакцизные товары, а также тем, кто ведет розничную торговлю и оказывает услуги общепита, располагая площадью залов более 150 квадратных метров. До этого, согласно НК, данный налоговый режим могли применять только при залах в 50 "квадратов" и меньше.
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На ПСН не смогут перейти и те, кто добывает и реализует полезные ископаемые, совершает сделки с ценными бумагами, оказывает кредитные и иные финансовые услуги, а также оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа, если у этого ИП более 20 транспортных средств.
При переходе на общий режим налогообложения плательщики ЕНВД смогут получить вычет сумм НДС, предъявленных ранее при приобретении товаров, которые были ввезены на территорию страны, но не были использованы в деятельности на этом режиме. Плательщики ЕНВД смогут уменьшить суммы налога за последний налоговый период на сумму страховых взносов, уплаченных в 2021 году. А расходы в виде стоимости сырья и материалов, приобретенных в период применения ЕНВД, предприниматели смогут учесть в период применения упрощенной системы налогообложения.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
 
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