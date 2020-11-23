https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html
Названы самые престижные профессии в России
Названы самые престижные профессии в России
Список самых престижных профессий в России возглавили программисты — так считают 17 процентов участников исследования, проведенного компанией HeadHunter (его... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:18
2020-11-23T06:18
2020-11-23T09:37
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навигатор абитуриента
россия
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исследование
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Список самых престижных профессий в России возглавили программисты — так считают 17 процентов участников исследования, проведенного компанией HeadHunter (его результаты есть в распоряжении РИА Новости).На втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13 процентов), третье разделили президенты, инженеры и врачи (по четыре процента).Депутаты и госслужащие набрали по три процента и занимают четвертую строчку.Наименее престижной профессией россияне считают уборщика (17 процентов), затем идут продавец и кассир (13 процентов), дворник (12 процентов) и учитель (четыре процента).Для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты — об этом заявили 74 процента опрошенных. Еще 58 процентов считают престижной профессию, которая пользуется уважением в обществе, 51 процент — такую, которая приносит обществу большую пользу.Исследование проводилось с 9 по 15 ноября года среди 4184 соискателей.
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РИА Новости
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, headhunter, москва, исследование, общество
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Список самых престижных профессий в России возглавили программисты — так считают 17 процентов участников исследования, проведенного компанией HeadHunter
(его результаты есть в распоряжении РИА Новости).
На втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13 процентов), третье разделили президенты, инженеры и врачи (по четыре процента).
Депутаты и госслужащие набрали по три процента и занимают четвертую строчку.
Наименее престижной профессией россияне считают уборщика (17 процентов), затем идут продавец и кассир (13 процентов), дворник (12 процентов) и учитель (четыре процента).
Для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты — об этом заявили 74 процента опрошенных. Еще 58 процентов считают престижной профессию, которая пользуется уважением в обществе, 51 процент — такую, которая приносит обществу большую пользу.
Исследование проводилось с 9 по 15 ноября года среди 4184 соискателей.