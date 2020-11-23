https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html

Названы самые престижные профессии в России

Названы самые престижные профессии в России

Список самых престижных профессий в России возглавили программисты — так считают 17 процентов участников исследования, проведенного компанией HeadHunter (его... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T06:18

2020-11-23T06:18

2020-11-23T09:37

кем стать

навигатор абитуриента

россия

headhunter

москва

исследование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401037_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_06ce68b6638f4a3a3455d6592067b6fa.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Список самых престижных профессий в России возглавили программисты — так считают 17 процентов участников исследования, проведенного компанией HeadHunter (его результаты есть в распоряжении РИА Новости).На втором месте оказалась профессия директора и топ-менеджера (13 процентов), третье разделили президенты, инженеры и врачи (по четыре процента).Депутаты и госслужащие набрали по три процента и занимают четвертую строчку.Наименее престижной профессией россияне считают уборщика (17 процентов), затем идут продавец и кассир (13 процентов), дворник (12 процентов) и учитель (четыре процента).Для большинства соискателей престиж профессии определяется величиной зарплаты — об этом заявили 74 процента опрошенных. Еще 58 процентов считают престижной профессию, которая пользуется уважением в обществе, 51 процент — такую, которая приносит обществу большую пользу.Исследование проводилось с 9 по 15 ноября года среди 4184 соискателей.

https://ria.ru/20201030/rabota-1582205060.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, headhunter, москва, исследование, общество