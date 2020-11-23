https://ria.ru/20201123/priroda-1585846196.html

Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году

Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году

Специалисты Росприроднадзора в 2020 году оценили вред, нанесенный предприятиями природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более чем в 10 раз превышает аналогичный... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T09:09

2020-11-23T09:09

2020-11-23T09:10

петр чернышев

газпром

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585509642_0:0:2001:1125_1400x0_80_0_0_ce2a98a5aa50b22ce64865043b7ddbd3.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора в 2020 году оценили вред, нанесенный предприятиями природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более чем в 10 раз превышает аналогичный расчет прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.Ранее Росприроднадзор опубликовал информацию о расчетах суммы вреда окружающий среде, нанесенных предприятиями "Норникеля", "Газпрома" и других компаний.Он добавил, что в 2019 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей водным объектам, 7,9 миллиарда - почвам). При этом средний размер вреда составил 23,2 миллиона рублей. В 2018 году расчетов вреда было еще меньше. Всего за год было сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов рублей, средний размер вреда - 7 миллионов рублей.Как пояснил Чернышев, предприятия должны возместить вред окружающей среде, который был рассчитан специалистами Росприроднадзора. Однако только 0,01% взысканий предприятия оплачивают добровольно, остальное ведомство требует возместить через суд.Кроме вреда окружающей среде предприятия также могут получить штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Штрафы представляют собой намного меньшие суммы, чем возмещение вреда. Обе эти меры направлены на пресечения загрязнения природы и соблюдения природоохранного законодательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/stakanchik-1585418355.html

https://ria.ru/20201119/ekologiya-1585180061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр чернышев, газпром, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия