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Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
Специалисты Росприроднадзора в 2020 году оценили вред, нанесенный предприятиями природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более чем в 10 раз превышает аналогичный... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T09:09
2020-11-23T09:10
петр чернышев
газпром
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора в 2020 году оценили вред, нанесенный предприятиями природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более чем в 10 раз превышает аналогичный расчет прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.Ранее Росприроднадзор опубликовал информацию о расчетах суммы вреда окружающий среде, нанесенных предприятиями "Норникеля", "Газпрома" и других компаний.Он добавил, что в 2019 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей водным объектам, 7,9 миллиарда - почвам). При этом средний размер вреда составил 23,2 миллиона рублей. В 2018 году расчетов вреда было еще меньше. Всего за год было сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов рублей, средний размер вреда - 7 миллионов рублей.Как пояснил Чернышев, предприятия должны возместить вред окружающей среде, который был рассчитан специалистами Росприроднадзора. Однако только 0,01% взысканий предприятия оплачивают добровольно, остальное ведомство требует возместить через суд.Кроме вреда окружающей среде предприятия также могут получить штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Штрафы представляют собой намного меньшие суммы, чем возмещение вреда. Обе эти меры направлены на пресечения загрязнения природы и соблюдения природоохранного законодательства.
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петр чернышев, газпром, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году

09:09 23.11.2020 (обновлено: 09:10 23.11.2020)
 
© Фото : Главное управление МЧС России по Вологодской областиНа месте обрушения трубы котельной в Вологде
На месте обрушения трубы котельной в Вологде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Главное управление МЧС России по Вологодской области
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора в 2020 году оценили вред, нанесенный предприятиями природе, в 234,7 миллиарда рублей, что более чем в 10 раз превышает аналогичный расчет прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.
Ранее Росприроднадзор опубликовал информацию о расчетах суммы вреда окружающий среде, нанесенных предприятиями "Норникеля", "Газпрома" и других компаний.
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Вредят и людям, и природе. Бумажные стаканчики оказались опасныОтказ от пластиковой тары в пользу органической, в том числе бумажной – многолетний тренд. Однако и здесь нужно знать меру. К примеру, не пить горячие напитки из бумажных стаканчиков.

"В 2020 году произведено 632 расчета размера вреда на сумму 234,7 миллиарда рублей, в том числе при причинении вреда водным объектам произведено 296 расчетов на сумму 227 миллиардов рублей; почвам - 336 расчетов на сумму 7,7 миллиарда рублей", - сказал Чернышев.

Он добавил, что в 2019 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей водным объектам, 7,9 миллиарда - почвам). При этом средний размер вреда составил 23,2 миллиона рублей. В 2018 году расчетов вреда было еще меньше. Всего за год было сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов рублей, средний размер вреда - 7 миллионов рублей.
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Как пояснил Чернышев, предприятия должны возместить вред окружающей среде, который был рассчитан специалистами Росприроднадзора. Однако только 0,01% взысканий предприятия оплачивают добровольно, остальное ведомство требует возместить через суд.
Кроме вреда окружающей среде предприятия также могут получить штрафы за нарушение природоохранного законодательства. Штрафы представляют собой намного меньшие суммы, чем возмещение вреда. Обе эти меры направлены на пресечения загрязнения природы и соблюдения природоохранного законодательства.
 
Петр ЧернышевГазпромФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
 
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