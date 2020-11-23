https://ria.ru/20201123/chernyshov-1585524035.html

Владимир Чернышев: добровольно оплачивают лишь 0,01% "зеленых" взысканий

Владимир Чернышев: добровольно оплачивают лишь 0,01% "зеленых" взысканий

В 2020 году после череды экологических аварий и нарушений на крупнейших российских предприятиях, таких как "Норильский никель", "Лукойл", "Газпром",... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:00

2020-11-23T10:00

2020-11-23T10:00

экологические нарушения - экология

газпром

норильский никель

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

экология

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В 2020 году после череды экологических аварий и нарушений на крупнейших российских предприятиях, таких как "Норильский никель", "Лукойл", "Газпром", Росприроднадзор стал одним самых заметных ведомств. Специалисты Росприроднадзора выставили Норникелю самую большую в истории сумму к возмещению вреда окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. Много ли компаний готовы оплачивать штрафы и ущербы природе до суда, каково чиновникам встречаться в суде с юристами компаний, почему ведомство проигрывает дела, и как Росприроднадзор готовится к судебному заседанию по Норникелю, рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышев.– Двадцать четвертого ноября должно состояться заседание суда по делу о взыскании с Норникеля рекордной суммы почти в 148 миллиардов рублей, в которую Росприроднадзор оценил вред природе от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Как проходит подготовка к суду?– Двенадцатого октября 2020 года проведено первое заседание суда по указанному делу в городе Красноярске. Арбитражный суд Красноярского края отложил до 24 ноября заседание, на котором будет рассматриваться иск Росприроднадзора к Норильско-Таймырской энергетической компании. В настоящее время Росприроднадзором рассматриваются возражения НТЭК на исковое заявление.– Какие перспективы у этого дела? В каких случаях Росприроднадзор проигрывает подобные суды?– При взыскании вреда в судебном порядке необходимо представить доказательства его причинения. В случае отсутствия четко сформированной доказательной базы, обосновывающей рассчитанный размер вреда, судом может быть принято решение об отказе в иске либо принято решение не в пользу Росприроднадзора. Чтобы избежать проигрышей в суде и обеспечить более качественную подготовку материалов, направляемых в суд, было принято внутреннее распоряжение Росприроднадзора. Согласно ему все расчеты на сумму более пяти миллионов рублей проходят внутреннее согласование в центральном аппарате Росприроднадзора. Бывают случаи, когда они направляются на доработку по 2-3 раза. Это, конечно, дополнительная работа, время, но, как мы считаем, указанная мера позволила нам в 2020 году выходить в суды с более качественными материалами (для сравнения: в судебном порядке в 2020 году по сравнению с 2018 годом взыскано почти в три раза больше).– Какую часть денег приходится взыскивать в суде?– В 2020 году предъявлены требования к взысканию суммы вреда в размере 152,9 миллиарда рублей, из которой в добровольном порядке оплачено только 20,3 миллиона рублей (0,01%). Добровольная оплата подразумевает погашение суммы вреда, выставленной Росприроднадзором в течение 30 дней. Если этого не происходит, то мы направляем в суд исковое заявление о возмещении вреда.В 2020 году, несмотря на ситуацию, связанную с частичным переносом и ограничением по проведению судебных заседаний (в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом), в судебном порядке взыскано непосредственно в бюджет 3,6 миллиарда рублей. Как я уже отмечал, это втрое больше, чем в 2018 году. Но все равно процент добровольных оплат остается мизерным.– Кто отстаивает интересы РПН в суде?– Интересы РПН в суде представляют работники юридического подразделения Росприроднадзора, а также непосредственно инспектора, принимающие участие в контрольно-надзорном мероприятии по объекту.– В последнее время РПН выставил крупные суммы ущерба "дочкам" Газпрома, Норникеля и ряду других предприятий. Есть ли опасения, что теперь судиться придется чаще и придется увеличить штат юристов?– Крупные предприятия, такие как Газпром, Норникель и прочие, бесспорно имеют в штате высококлассных юристов, которые будут отстаивать интересы организаций в суде. В то же время необходимо отметить, что Росприроднадзором на должном уровне ведется работа по исчислению размера вреда, причиненного окружающей среде, и контролю за его взысканием, имеется наработанная судебная практика. Требования о возмещении вреда к данным организациям сформированы на основании четкой доказательной базы, обосновывающей произведенные расчеты, также в штате службы состоят высококвалифицированные юристы, имеющие опыт судебной и судебно-аналитической работы, в связи с чем есть убеждение, что судами по итогам рассмотрения указанных дел будут приняты решения в пользу Росприроднадзора.– Однако выставляемый Росприроднадзором вред предприятию так велик, что, может быть, приведет к банкротству. Учитываете ли вы такую возможность, и были ли случаи банкротств после уплаты штрафов и расчета вреда, начисленного Росприроднадзором? – Одной из основополагающих функций Росприроднадзора является деятельность, направленная на предотвращение и пресечение нарушений природоохранного законодательства, поэтому наша задача – принять к нарушителям исчерпывающий комплекс мер, к которым относится в том числе наложение административных штрафов и расчет размера вреда, причиненного окружающей среде. Сведениями о финансовом состоянии нарушителей по результатам принятых мер административного воздействия Росприроднадзор не владеет.– Вы сказали о штрафах и расчете размера вреда. На волне общественного интереса к делу Норникеля выяснилось, что штрафы Росприроднадзор выставляет небольшие, а внушительная сумма в 148 миллиардов получилась из расчета вреда окружающей среде. Можете пояснить разницу между штрафом и расчетом вреда?– Необходимо различать два понятия: суммарный штраф и сумма возмещения вреда. Например, суммарный штраф АО "НТЭК" (принадлежит компании "Норникель") по результатам проверки, проведенной Росприроднадзором в связи с разливом топлива, составил 520,5 тысячи рублей, а сумма возмещения вреда, причиненного компанией окружающей среде вследствие нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, составляет 147,78 миллиарда рублей.При выявлении органом государственного контроля (надзора) несоблюдения требований природоохранного законодательства предприятию-нарушителю начисляется штраф, который необходимо возместить в полном размере. Кроме того, нарушитель должен возместить вред окружающей среде. Размер вреда окружающей среде рассчитывается, исходя из затрат на восстановление нарушенного состояния природы, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ. Если подобных нет, то вред определяется в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. При привлечении к административной ответственности производится расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды и водным объектам вследствие нарушения водного законодательства.За нарушение природоохранного законодательства устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. Но даже если штраф не был наложен, то компания или частное лицо может быть привлечено к возмещению вреда окружающей среде. В то же время если на компанию или частное лицо наложен штраф, то это не исключает возможность требовать возмещение нанесенного природе вреда. Таким образом, штрафы за несоблюдение природоохранного законодательства и расчет размера вреда, причиненного окружающей среде, – взаимодополняющие меры.– Какой средний размер штрафа и ущерба?– В 2020 году произведено 632 расчета размера вреда на сумму 234,7 миллиарда рублей, в том числе при причинении вреда водным объектам произведено 296 расчетов на сумму 227 миллиардов рублей, почвам – 336 расчетов на сумму 7,7 миллиарда рублей.Средний размер вреда, причиненного почвам и водным объектам в целом, составляет 371,4 миллиона рублей. Средний размер вреда, причиненного почвам, – 23 миллиона рублей, причиненного водным объектам – 767 миллионов рублей.Основные эпизоды привлечения к административной ответственности в текущем году – самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, а также уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.Для сравнения, в 2019 году было сделано 817 расчетов вреда на сумму 20,3 миллиарда рублей (12,3 миллиарда рублей – водным объектам, 7,9 миллиарда рублей – почвам). При этом средний размер вреда составил 23,2 миллиона рублей. В 2018 году расчетов вреда было еще меньше. Всего за год было сделано 689 расчетов на сумму 5 миллиардов рублей, средний размер вреда – 7 миллионов рублей. Если говорить о штрафах, то я могу привести данные за 2019 год. Сейчас еще пока рано говорить об итогах деятельности по состоянию за текущий год в связи с произведенными многочисленными переносами проверок, изменениями характера проведения как плановых, так и внеплановых проверок, в том числе сроков рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях из-за ограничительных мер по COVID-19.Итак, в 2019 году в области охраны водных объектов наложено 8,19 тысячи штрафов на сумму 142,995 миллиона рублей (средняя сумма штрафа – 17,4 тысячи рублей). В отношении нарушения земельного законодательства наложено 1,1 тысячи административных штрафов на сумму 48,46 миллиона рублей (средняя сумма штрафа – 44,7 тысячи рублей). В области охраны атмосферного воздуха наложено 4,1 тысячи административных штрафов на сумму 57, 820 миллиона рублей (средняя сумма штрафа – 14 тысяч рублей). Общая сумма штрафов составила 249 миллионов рублей.

https://ria.ru/20200911/norilsk-1577105330.html

https://ria.ru/20201029/zagryaznenie-1582112195.html

https://ria.ru/20200605/1572521849.html

https://ria.ru/20200731/1575182943.html

https://ria.ru/20201026/ekologiya-1581594382.html

https://ria.ru/20191121/1561395008.html

норильск

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экологические нарушения - экология, газпром, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экология