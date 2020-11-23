https://ria.ru/20201123/primore-1585859096.html
Названа стоимость восстановления энергоснабжения в Приморье
Названа стоимость восстановления энергоснабжения в Приморье
Энергетики оценили затраты на восстановление энергоснабжения в Приморье после циклона в 180 миллионов рублей, но эта сумма возрастет, сообщил глава региона Олег РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:42
2020-11-23T10:42
2020-11-23T12:49
последствия непогоды в приморье
жкх
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Энергетики оценили затраты на восстановление энергоснабжения в Приморье после циклона в 180 миллионов рублей, но эта сумма возрастет, сообщил глава региона Олег Кожемяко."ДРСК представили сейчас (сумму)... на 180 миллионов, но это предварительные оценки... все системы жизнеобеспечения, котельные, насосные станции запитали от резервных источников питания. Энергетики просчитают еще те затраты, которые понадобятся на полное восстановление энергоснабжения. Сумма возрастет", - сказал Кожемяко журналистам.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае. Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС."Улетаю из Владивостока со списком задач и потребностей, которые мы вместе с Олегом Николаевичем (Кожемяко) сформировали, предприму все усилия, чтобы этот запрос, заявка были удовлетворены", - сказал Чекунков журналистам.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
последствия непогоды в приморье, жкх, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости.
Энергетики оценили затраты на восстановление энергоснабжения в Приморье после циклона в 180 миллионов рублей, но эта сумма возрастет, сообщил глава региона Олег Кожемяко
.
"ДРСК представили сейчас (сумму)... на 180 миллионов, но это предварительные оценки... все системы жизнеобеспечения, котельные, насосные станции запитали от резервных источников питания. Энергетики просчитают еще те затраты, которые понадобятся на полное восстановление энергоснабжения. Сумма возрастет", - сказал Кожемяко журналистам.
Последствия ледяного шторма в Приморье
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову
вылететь во Владивосток
и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае. Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.
"Улетаю из Владивостока со списком задач и потребностей, которые мы вместе с Олегом Николаевичем (Кожемяко) сформировали, предприму все усилия, чтобы этот запрос, заявка были удовлетворены", - сказал Чекунков журналистам.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.