https://ria.ru/20201123/primore-1585854658.html
Жителям Приморья пообещали возвращение воды и тепла в течение суток
Жителям Приморья пообещали возвращение воды и тепла в течение суток
Пик кризиса после циклона в Приморье пройден, в течение суток у всех жителей появятся вода и тепло, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:15
2020-11-23T10:15
2020-11-23T12:48
последствия непогоды в приморье
алексей чекунков
михаил мишустин
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Пик кризиса после циклона в Приморье пройден, в течение суток у всех жителей появятся вода и тепло, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае.Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.Созданная по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина рабочая группа не ограничится помощью в преодолении ЧП в Приморье, но и подготовится к следующему удару стихии, сообщил Алексей Чекунков."По поручению Мишустина образована мощная рабочая группа, которая решила сконцентрировать все усилия и оказать максимальную поддержку краю в преодолении ситуации", - сказал Чекунков.Он отметил, что работа группы не ограничивается преодолением текущего кризиса. Её задача - восстановить энергоснабжение, воду и подготовиться к возможному повторению ситуации.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html
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последствия непогоды в приморье, алексей чекунков, михаил мишустин, владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости.
Пик кризиса после циклона в Приморье пройден, в течение суток у всех жителей появятся вода и тепло, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин
поручил главе Минвостокразвития вылететь во Владивосток
и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае
.
Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.
"Пик кризиса пройден, большая часть тех, кто остались без тепла и воды, либо получили ее или в ближайшие сутки получат. Со светом немножко сложнее", - сказал Чекунков журналистов.
Созданная по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина рабочая группа не ограничится помощью в преодолении ЧП в Приморье, но и подготовится к следующему удару стихии, сообщил Алексей Чекунков.
Последствия ледяного шторма в Приморье
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
1 из 10
Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.
2 из 10
Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.
3 из 10
Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.
4 из 10
В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.
5 из 10
Такого здесь не было 30 лет.
6 из 10
Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.
7 из 10
К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.
8 из 10
Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.
9 из 10
Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.
10 из 10
"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.
"По поручению Мишустина образована мощная рабочая группа, которая решила сконцентрировать все усилия и оказать максимальную поддержку краю в преодолении ситуации", - сказал Чекунков.
Он отметил, что работа группы не ограничивается преодолением текущего кризиса. Её задача - восстановить энергоснабжение, воду и подготовиться к возможному повторению ситуации.
"Оставаться на тонком льду, на одной цепи, без резерва техники, топлива, источников питания, еды нельзя", - добавил Чекунков.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.