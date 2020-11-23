https://ria.ru/20201123/primore-1585854658.html

Жителям Приморья пообещали возвращение воды и тепла в течение суток

Жителям Приморья пообещали возвращение воды и тепла в течение суток

Пик кризиса после циклона в Приморье пройден, в течение суток у всех жителей появятся вода и тепло, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:15

2020-11-23T10:15

2020-11-23T12:48

последствия непогоды в приморье

алексей чекунков

михаил мишустин

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Пик кризиса после циклона в Приморье пройден, в течение суток у всех жителей появятся вода и тепло, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим в Приморском крае.Чекунков утром в понедельник прибыл в Приморье, где встретился с главой региона и провел совещание рабочей группы по ликвидации последствий ЧС.Созданная по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина рабочая группа не ограничится помощью в преодолении ЧП в Приморье, но и подготовится к следующему удару стихии, сообщил Алексей Чекунков."По поручению Мишустина образована мощная рабочая группа, которая решила сконцентрировать все усилия и оказать максимальную поддержку краю в преодолении ситуации", - сказал Чекунков.Он отметил, что работа группы не ограничивается преодолением текущего кризиса. Её задача - восстановить энергоснабжение, воду и подготовиться к возможному повторению ситуации.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

https://ria.ru/20201123/russkiy-1585841330.html

владивосток

приморский край

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последствия непогоды в приморье, алексей чекунков, михаил мишустин, владивосток, приморский край, происшествия