https://ria.ru/20201123/primore-1585842617.html

Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы

Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы

Два борта МЧС России доставят в Приморский край из Москвы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:16

2020-11-23T08:16

2020-11-23T08:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Два борта МЧС России доставят в Приморский край из Москвы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, сообщает правительство региона.Дизель-генераторы предназначены для восстановления водоснабжения и подачи отопления в жилые дома, находящиеся в пострадавших от циклона районах Приморского края.К ликвидации последствий циклона привлечены более 2 тысяч человек и свыше 800 единиц техники.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежали упавшие деревья и ветви, падали столбы. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

москва

владивосток

приморский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, владивосток, приморский край, происшествия