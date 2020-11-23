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Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
Два борта МЧС России доставят в Приморский край из Москвы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:16
2020-11-23T08:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Два борта МЧС России доставят в Приморский край из Москвы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, сообщает правительство региона.Дизель-генераторы предназначены для восстановления водоснабжения и подачи отопления в жилые дома, находящиеся в пострадавших от циклона районах Приморского края.К ликвидации последствий циклона привлечены более 2 тысяч человек и свыше 800 единиц техники.В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежали упавшие деревья и ветви, падали столбы. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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москва
владивосток
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, владивосток, приморский край, происшествия

Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы

08:16 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона во Владивостоке
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Два борта МЧС России доставят в Приморский край из Москвы дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона, сообщает правительство региона.
"23 ноября два самолета Ил-76 доставят из Москвы во Владивосток восемь дизель-генераторов Росрезерва. Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток", - говорится в сообщении.
Дизель-генераторы предназначены для восстановления водоснабжения и подачи отопления в жилые дома, находящиеся в пострадавших от циклона районах Приморского края.
К ликвидации последствий циклона привлечены более 2 тысяч человек и свыше 800 единиц техники.
В Приморье, где на прошлой неделе прошёл снежный циклона, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежали упавшие деревья и ветви, падали столбы. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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