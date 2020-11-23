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Глава Приморья сообщил, когда в городах восстановят электричество
Глава Приморья сообщил, когда в городах восстановят электричество
Электричество почти сотне тысяч жителей Владивостока и Артема, по прогнозу, смогут восстановить не раньше среды, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T03:49
2020-11-23T03:49
алексей чекунков
олег кожемяко
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Электричество почти сотне тысяч жителей Владивостока и Артема, по прогнозу, смогут восстановить не раньше среды, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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алексей чекунков, олег кожемяко, владивосток, артем, приморский край, происшествия

Глава Приморья сообщил, когда в городах восстановят электричество

03:49 23.11.2020
 
© РИА Новости / Илья АверьяновДемонтаж ЛЭП во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя – РИА Новости. Электричество почти сотне тысяч жителей Владивостока и Артема, по прогнозу, смогут восстановить не раньше среды, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Прогноз по восстановлению электроснабжения, а у нас без света остаются 69 тысяч (человек – ред.) во Владивостоке и порядка 30 тысяч в Артеме. По Владивостоку они прогноз дают не ранее среды из-за сложности монтажа, сложности рельефа. По Артему они по частному сектору дают тоже не ранее среды-четверга", - сказал Кожемяко на встрече с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.
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Алексей ЧекунковОлег КожемякоВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
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