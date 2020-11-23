https://ria.ru/20201123/predprinimateli-1585952054.html

Опрос: почти треть россиян хотят стать предпринимателями

Опрос: почти треть россиян хотят стать предпринимателями

Почти треть россиян готовы попробовать себя в предпринимательстве, причем 7% граждан планируют открыть свое дело в ближайшие три года, свидетельствуют... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:21

2020-11-23T17:21

2020-11-23T17:21

дмитрий голованов

мсп банк

экономика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Почти треть россиян готовы попробовать себя в предпринимательстве, причем 7% граждан планируют открыть свое дело в ближайшие три года, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ совместно с Минэкономразвития.Как отмечается на сайте НАФИ, за последний год доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% годом ранее. При этом 29% респондентов сами хотят попробовать свои силы в роли предпринимателей.По данным опроса, среди тех, кто хочет стать предпринимателем, 55% мужчин и 45% женщин. При этом большинство потенциальных предпринимателей (60%) - молодые люди в возрасте 14-34 лет."Результаты исследования показывают, что, несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, сложившуюся на фоне распространения коронавируса, доля граждан, желающих стать предпринимателями, велика. Одним из наиболее простых и удобных способов начать предпринимательскую деятельность сейчас является регистрация в статусе самозанятого. Когда мы запустили кредитование этого сегмента 1 июля 2020 года, мы понимали, что риски кредитования здесь весьма высоки. Но при этом новый статус позволяет большому количеству людей начать свое дело. И, как показывает исследование, в числе причин увеличения количества предпринимателей – госпрограммы поддержки, специальные банковские программы и множество возможностей для выбора своей ниши", - комментирует председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводит пресс-служба банка.В свою очередь, замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что ключевыми целями нацпроекта МСП являются создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, обеспечение легкого старта для предпринимателей, поддержка самозанятых - то есть, комплексная поддержка и в момент начала ведения бизнеса, и когда предприниматель уже ведёт своё дело."Даже несмотря на кризис, многим предпринимателям удается сохранять активность и находить новые ниши для развития, в том числе благодаря тому комплексу мер господдержки, который был оказан в период пандемии: кредиты на поддержку занятости под 0% и под 2% со списанием долга, "кредитные каникулы", отсрочки по налогам и аренде и так далее", - приводит слова Илюшниковой пресс-служба Минэкономразвития.В исследовании НАФИ также отмечается, что мнения россиян, которые готовы стать предпринимателями, разделились относительно наличия благоприятных условий для этого в их регионе. Те из них, кто считает условия благоприятными (51%), в первую очередь упоминают государственные программы поддержки предпринимательства, специальные банковские программы и множество возможностей для выбора своей ниши.При этом россияне, которые хотят начать собственное дело, неплохо осведомлены о мерах господдержки предпринимательства. Так, о нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" знают 56% тех, кто готов стать предпринимателем. Также 59% осведомлены о госпрограммах поддержки предпринимательства.По сравнению с прошлым годом доля россиян, осведомленных о мерах господдержки, увеличилась на 4 процентных пункта. Среди отдельных мер господдержки наиболее известными являются льготное кредитование (28%), налоговые послабления (19%) и выдача микрозаймов для МСП (18%).

https://ria.ru/20201116/elektropitaniya-1584842611.html

https://ria.ru/20201113/bank-1584542082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий голованов, мсп банк, экономика