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Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье
Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье
Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:41
2020-11-23T06:41
2020-11-23T06:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
приморский край
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Двадцатого ноября в Приморье из Амурской области был направлен автоколенчатый подъёмник АКП-32 на базе автомобиля КамАЗ-43118 с экипажем для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Подъемник позволяет проводить спасательные работы на высоте до 35 метров.После завершения работ по ликвидации последствий ЧС спецтехника и боевой расчет вернутся в постоянное место дислокации.
https://ria.ru/20201123/elektrostantsii-1585836370.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, приморский край, благовещенск, происшествия