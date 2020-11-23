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Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье
Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье
Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T06:41
2020-11-23T06:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
приморский край
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Двадцатого ноября в Приморье из Амурской области был направлен автоколенчатый подъёмник АКП-32 на базе автомобиля КамАЗ-43118 с экипажем для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Подъемник позволяет проводить спасательные работы на высоте до 35 метров.После завершения работ по ликвидации последствий ЧС спецтехника и боевой расчет вернутся в постоянное место дислокации.
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амурская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, приморский край, благовещенск, происшествия

Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье

06:41 23.11.2020
 
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Мост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"Из Благовещенска накануне вечером, 22 ноября, в Приморский край выехали два КамАЗа с дизельными электростанциями. Груз сопровождают специалисты Главного управления МЧС России по Амурской области и двое спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Силы и средства окажут помощь в ликвидации последствий ледяного дождя в Приморском крае", - сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.
Двадцатого ноября в Приморье из Амурской области был направлен автоколенчатый подъёмник АКП-32 на базе автомобиля КамАЗ-43118 с экипажем для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Подъемник позволяет проводить спасательные работы на высоте до 35 метров.
После завершения работ по ликвидации последствий ЧС спецтехника и боевой расчет вернутся в постоянное место дислокации.
Мост на остров Русский во Владивостоке перекрыт из-за опасности падения льда - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
04:55
В Приморье из Хабаровского края отправили мобильные электростанции
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьПриморский крайБлаговещенскПроисшествия
 
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