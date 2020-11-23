https://ria.ru/20201123/pomosch-1585838555.html

Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье

Амурские спасатели помогут ликвидировать последствия циклона в Приморье

Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T06:41

2020-11-23T06:41

2020-11-23T06:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

приморский край

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели и спецтехника из Амурской области отправились в Приморский край для помощи в ликвидации последствий циклона, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.Двадцатого ноября в Приморье из Амурской области был направлен автоколенчатый подъёмник АКП-32 на базе автомобиля КамАЗ-43118 с экипажем для работы в зоне чрезвычайной ситуации. Подъемник позволяет проводить спасательные работы на высоте до 35 метров.После завершения работ по ликвидации последствий ЧС спецтехника и боевой расчет вернутся в постоянное место дислокации.

https://ria.ru/20201123/elektrostantsii-1585836370.html

амурская область

приморский край

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, приморский край, благовещенск, происшествия