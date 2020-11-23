https://ria.ru/20201123/podzhigateli-1585964301.html

В Волгограде вынесли приговор поджигателям дома губернатора

В Волгограде вынесли приговор поджигателям дома губернатора

Суд приговорил к 8 и 6,5 годам колонии двух волгоградцев за поджог дома местного губернатора Андрея Бочарова, сообщила журналистам в понедельник глава... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:14

2020-11-23T18:14

2020-11-23T18:57

андрей бочаров

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 8 и 6,5 годам колонии двух волгоградцев за поджог дома местного губернатора Андрея Бочарова, сообщила журналистам в понедельник глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.Особняк Бочарова подожгли в ночь на 16 ноября 2016 года сподручные местного коммерсанта Евгения Ремезова, однако большого пожара удалось избежать.Отмечается, что приговор в силу не вступил.Уголовное дело еще одного поджигателя, Виталия Семисотнова, вернули в Генпрокуратуру, а четвертый участник поджога сейчас отбывает наказание в США за преступление, которое он там совершил.Организатором поджога СК РФ считает самого Ремезова, а мотивом – недовольство тем, что губернатор вернул в муниципальную собственность главный рынок Волгограда, который тот с 2003 года арендовал на выгодных условиях.Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов, как считает СК РФ, поручил сподручным "устранить" чиновника, а сам уехал за границу ради алиби. Сейчас он задержан.Кроме того, по делу о покушении на губернатора летом прошлого года задержали экс-главу регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Ему в рамках этой истории предъявили обвинение в теракте, однако детали фабулы не раскрывались. Сейчас он в СИЗО.

https://ria.ru/20200721/1574632964.html

https://ria.ru/20200611/1572826246.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, волгоград, происшествия