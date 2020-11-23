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В Волгограде вынесли приговор поджигателям дома губернатора
В Волгограде вынесли приговор поджигателям дома губернатора
Суд приговорил к 8 и 6,5 годам колонии двух волгоградцев за поджог дома местного губернатора Андрея Бочарова, сообщила журналистам в понедельник глава... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:14
2020-11-23T18:57
андрей бочаров
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 8 и 6,5 годам колонии двух волгоградцев за поджог дома местного губернатора Андрея Бочарова, сообщила журналистам в понедельник глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.Особняк Бочарова подожгли в ночь на 16 ноября 2016 года сподручные местного коммерсанта Евгения Ремезова, однако большого пожара удалось избежать.Отмечается, что приговор в силу не вступил.Уголовное дело еще одного поджигателя, Виталия Семисотнова, вернули в Генпрокуратуру, а четвертый участник поджога сейчас отбывает наказание в США за преступление, которое он там совершил.Организатором поджога СК РФ считает самого Ремезова, а мотивом – недовольство тем, что губернатор вернул в муниципальную собственность главный рынок Волгограда, который тот с 2003 года арендовал на выгодных условиях.Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов, как считает СК РФ, поручил сподручным "устранить" чиновника, а сам уехал за границу ради алиби. Сейчас он задержан.Кроме того, по делу о покушении на губернатора летом прошлого года задержали экс-главу регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Ему в рамках этой истории предъявили обвинение в теракте, однако детали фабулы не раскрывались. Сейчас он в СИЗО.
https://ria.ru/20200721/1574632964.html
https://ria.ru/20200611/1572826246.html
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андрей бочаров, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, волгоград, происшествия

В Волгограде вынесли приговор поджигателям дома губернатора

18:14 23.11.2020 (обновлено: 18:57 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к 8 и 6,5 годам колонии двух волгоградцев за поджог дома местного губернатора Андрея Бочарова, сообщила журналистам в понедельник глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
Особняк Бочарова подожгли в ночь на 16 ноября 2016 года сподручные местного коммерсанта Евгения Ремезова, однако большого пожара удалось избежать.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 10:56
В Башкирии поджигатель жилого дома получил пожизненный срок

"Дмитрию Ушакову назначено наказание в виде восьми лет … колонии строгого режима, Ивану Железнякову - шести лет шести месяцев … колонии строгого режима", - сообщила Вальковская.

Отмечается, что приговор в силу не вступил.
Уголовное дело еще одного поджигателя, Виталия Семисотнова, вернули в Генпрокуратуру, а четвертый участник поджога сейчас отбывает наказание в США за преступление, которое он там совершил.
Организатором поджога СК РФ считает самого Ремезова, а мотивом – недовольство тем, что губернатор вернул в муниципальную собственность главный рынок Волгограда, который тот с 2003 года арендовал на выгодных условиях.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 18:26
В Архангельске задержали поджигателя синагоги
Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов, как считает СК РФ, поручил сподручным "устранить" чиновника, а сам уехал за границу ради алиби. Сейчас он задержан.
Кроме того, по делу о покушении на губернатора летом прошлого года задержали экс-главу регионального управления СК РФ Михаила Музраева. Ему в рамках этой истории предъявили обвинение в теракте, однако детали фабулы не раскрывались. Сейчас он в СИЗО.
 
Андрей БочаровСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВолгоградПроисшествия
 
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