https://ria.ru/20201123/pasler-1585919797.html

Паслер: 2020 год стал для аграриев Оренбуржья успешным

Паслер: 2020 год стал для аграриев Оренбуржья успешным

Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию нынешний год для аграриев Оренбуржья стал успешным. О достижениях в сельском хозяйстве, перспективах... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:14

2020-11-23T15:14

2020-11-23T15:14

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

экономика

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Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию нынешний год для аграриев Оренбуржья стал успешным. О достижениях в сельском хозяйстве, перспективах развития этой важной для экономики Оренбургской области в интервью РИА Новости рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. — Денис Владимирович, несмотря на пандемию, аграриям Оренбургской области удалось добиться неплохих результатов.— Действительно, несмотря на сложный во всех отраслях экономики, год, для аграриев Оренбургской области в целом он стал благополучным. В регионе намолочено зерновых без малого четыре миллиона тонн при средней урожайности 14,3 центнера с гектара, тогда как в прошлом году показатель был всего чуть больше двух миллионов тонн, а урожайность около девяти центнеров с гектара. Было собрано порядка 850 тысяч тонн подсолнечника. Валовый сбор кукурузы на зерно - 100 тысяч тонн при урожайности около 22 центнеров с гектара. Мы обеспечили засыпку семян, фуража, а производители имеют товарное зерно для реализации и внутри области, и за ее пределы.— Как обстоят дела с озимыми культурами?— Рекордным в этом году стал сбор озимых культур, который составил два миллиона тонн при средней урожайности 28,2 центнера с гектара. Это более половины или, если точнее - 54 % от общего намолота зерновых. Такой результат по озимым достигнут в области впервые.Под урожай 2021 года озимыми засеяно 900 тысяч гектаров. Наша цель на ближайшую перспективу - увеличить площадь посевов озимых культур до миллиона гектар. Это даст рост валового сбора зерна минимум на 1 миллион тонн. Но чтобы достичь этой цели, нужно миллион гектаров паровых земель, это большие затраты.Считаю, что стимулировать фермеров сеять озимые мы можем только одним способом – уровнем господдержки. Тот, кто сеет озимые, получает повышенный коэффициент по несвязанной поддержке.Одна из основных задач, которую мы ставим перед аграриями региона - внесение в почву минеральных удобрений. В этом году впервые субсидировали затраты на их приобретение. На эти цели в областном бюджете были заложены 200 миллионов рублей. Наши аграрии приобрели 65 тысяч тонн минеральных удобрений в физическом весе, или 167% от плана. В прошлом году цифра была почти вдвое меньше - 34 тысячи тонн. Условием получения погектарной несвязанной поддержки была проводимая в хозяйствах подкормка почв и регулярное агрохимическое обследование. На 2021 год объемы и условия предоставления господдержки по этому направлению не изменятся.Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году в фактически действующих ценах, по предварительной оценке, достигнет уровня 120,4 миллиарда рублей. Благодаря этому Оренбуржье заняло 17 место среди регионов России по агропроизводству. Для сравнения: в 2019 год этот показатель составлял 110,5 миллиарда рублей.Объем федеральных и областных субсидий на поддержку АПК региона в 2020 году - 2,9 миллиарда рублей. Господдержка – настоящий драйвер развития отрасли. Недавно я побывал в одном из хозяйств Ташлинского района - ЗАО имени Калинина.За девять месяцев на реализацию товарного молока, содержание племенного скота, элитное семеноводство и приобретение минеральных удобрений хозяйство получило субсидий порядка 29 миллионов рублей. В регионе сельское хозяйство оживилось благодаря увеличению субсидий. К примеру, на субсидии на молоко выросли втрое – до 276 миллионов рублей.Сегодня в Оренбуржье есть несколько инвестпроектов в сфере животноводства и производства молока, а также новый вид поддержки - при строительстве ферм с содержанием от 200 до 1 200 голов скота инвестор может рассчитывать на возмещение до 25% затрат.Кстати, в том же Ташлинском районе осуществляется необычный проект – в тепличном комплексе на площади 40 гектаров планируют выращивать смородину, голубику, ежевику и арбузы. Строительство должно быть завершено к следующему году, в 385 теплицах комплекса получат работу 100 человек. Есть прирост поголовья крупного рогатого скота. Сейчас в хозяйствах области соодержится более 180 тысяч голов, что незначительно, но выше уровня предыдущего года. Соответствующее содержание и кормление животных во время летне-пастбищного сезона позволило добиться повышение продуктивности дойного поголовья - средний надой на одну фуражную корову вырос на 204 килограмма и составил более трех тысяч килограмм.Для зимовки скота задействованы более тысячи животноводческих помещений.— Как оренбургские фермеры находят своего потребителя? Присутствуют ли местные продукты на полках крупных сетевых магазинов?— Это очень актуальная проблема. Каждый производитель решает ее по-своему., например, создавая сети небольших специализированных магазинов. Говоря же о присутствии на полках у сетевиков, отмечу длительные сроки рассмотрения коммерческих предложений - порой от момента подачи коммерческого предложения до принятия решения о вводе продукции проходит от полугода до года и отсутствие обратной связи лишь незначительная ее часть.Этот вопрос мы решаем за столом переговоров с представителями руководства компаний АО "Тандер" ТС "Магнит" и федеральной торговой сети "Пятерочка". Итог - договорились об индивидуальном подходе к заявкам. Первые результаты - новые договоры с семью оренбургскими производителями. Мука, кисломолочная и рыбная продукция, мороженое, вафельные торты, колбасные изделия, мясные консервы местного производства уже появились на прилавках крупных сетей.Еще пять производителей в стадии подписания договоров, а 27 предприятий ведут переговоры о поставках продукции по 23 позициям.— Оренбургская гречка востребована в Казахстане...— На встрече с Акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым мы обсуждали этот вопрос. Он рассказал, что продукцию оренбургских производителей они закупают в Подмосковье и даже в Европе и предложил детально проработать вопрос об увеличении прямых поставок некоторых позиций – как раз гречки и овощей. Мы это сделаем в ближайшее время.Всего за девять месяцев наши производители экспортировали продукции почти на сто миллионов долларов, с ростом 121,4%. При этом плановый показатель на нынешний год установлен на уровне 120,2 миллиона долларов. В основном за рубеж из Оренбуржья вывозят пшеницу, ячмень, рожь, рыбу и морепродукты, подсолнечное масло, жмыхи и другие товары. Поставки идут в страны ближнего зарубежья, Европу, Азию, на Ближний Восток, в Африку и Северную Америку.— Современное сельское хозяйство способно обеспечить экономическую стабильность в регионе, но люди на селе хотят жить в комфортных условиях – с дорогами, парками, школами и больницами. Как обстоят дела в этом направлении?— Комфортная среда – один из важнейших факторов развития всех отраслей жизни и деятельности человека. В регионе осуществляется государственная программа комплексного развития сельских территорий, Оренбуржье участвует в семи мероприятиях, объем финансирования — 1,1 миллиард рублей. Благодаря совместной работе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и его командой, многое уже сделано и заложена база для будущего развития оренбургского села.В Оренбуржье люди хотят жить и работать в сельских территориях – получателями льготной сельской ипотеки уже стали 860 семей, общая сумма – 1,7 млрд. рублей, средний размер кредита – 2,0 млн рублей. А всего от оренбуржцев принято 4 074 заявки на сумму 8,53 млрд рублей, одобрено 2 520 кредитов на сумму более 5 млрд рублей.Создание современного облика села, газификация, водоснабжение, оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, улучшение жилищных условий, развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сел – вот основные задачи, стоящие перед руководством области.В числе стратегических объектов – строительство школ и Центров культуры, канализационных сетей и внутрипоселковых газопроводов, обустройство парков, пешеходных дорожек и игровых площадок, прокладка новых инженерных коммуникаций и приобретение автотехники, социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Все это находится в постоянном контроле, на "карандаше".

https://ria.ru/20201013/orenburzhe-1579567901.html

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https://ria.ru/20201118/grechka-1585149466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, оренбургская область, экономика