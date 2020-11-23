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Немецкий депутат обвинил власти Германии в укрывательстве Навального
Немецкий депутат обвинил власти Германии в укрывательстве Навального
Федеральное правительство "играет на время", правоохранительные органы не заинтересованы в раскрытии дела о покушении на блогера Алексея Навального, говорится в РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:48
2020-11-23T19:00
евросоюз
россия
алексей навальный
германия
в мире
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БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное правительство "играет на время", правоохранительные органы не заинтересованы в раскрытии дела о покушении на блогера Алексея Навального, говорится в пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна ("Альтернатива для Германии"), поступившем в РИА Новости."Становится все более очевидным, что федеральное правительство и берлинский Сенат играют на время", - заявил депутат. Он считает, что если бы немецкие правоохранительные органы были заинтересованы в раскрытии дела о покушении на Навального, "то расследование, по всей вероятности, было бы давно завершено". Депутат сказал, что вместо этого налицо "позиция выжидания, когда, наконец, всё быльём порастёт", речь идет об "укрывательстве господина Навального от российского правосудия путём размещения его на территории ФРГ".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
https://ria.ru/20201104/navalnyy-1583005358.html
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евросоюз, россия, алексей навальный, германия, в мире

Немецкий депутат обвинил власти Германии в укрывательстве Навального

18:48 23.11.2020 (обновлено: 19:00 23.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 ноя - РИА Новости. Федеральное правительство "играет на время", правоохранительные органы не заинтересованы в раскрытии дела о покушении на блогера Алексея Навального, говорится в пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна ("Альтернатива для Германии"), поступившем в РИА Новости.
"Становится все более очевидным, что федеральное правительство и берлинский Сенат играют на время", - заявил депутат. Он считает, что если бы немецкие правоохранительные органы были заинтересованы в раскрытии дела о покушении на Навального, "то расследование, по всей вероятности, было бы давно завершено". Депутат сказал, что вместо этого налицо "позиция выжидания, когда, наконец, всё быльём порастёт", речь идет об "укрывательстве господина Навального от российского правосудия путём размещения его на территории ФРГ".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 12:27
Немецкий депутат назвал реакцию Берлина на дело Навального неадекватной
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации.
Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального, россиянам запретили въезд на территорию ЕС. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:03
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