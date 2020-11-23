https://ria.ru/20201123/navalnyy-1585950366.html
Суд оставил без движения иск Навального к Пескову
Суд оставил без движения иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:15
2020-11-23T17:15
2020-11-23T17:16
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Иск оставлен без движения", - сказала она, не уточнив причину.Иск оставляют без движения, если при его подаче в суд не соблюли ряд требований гражданско-процессуального кодекса. Суд дает истцам время исправить недостатки, тогда его примут к рассмотрению, в противном случае - вернут иск.Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не заявлено.
https://ria.ru/20201114/navalnyy-1584583618.html
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алексей навальный, дмитрий песков, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск блогера Алексея Навального
к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову
, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Иск оставлен без движения", - сказала она, не уточнив причину.
Иск оставляют без движения, если при его подаче в суд не соблюли ряд требований гражданско-процессуального кодекса. Суд дает истцам время исправить недостатки, тогда его примут к рассмотрению, в противном случае - вернут иск.
Ранее Кокая сообщила РИА Новости, что суд получил иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предметом спора стали опубликованные в СМИ высказывания Пескова о том, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, - это то, что ему вкладывает в уста эта организация".
В иске Навальный просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивает на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента. Денежных требований не заявлено.