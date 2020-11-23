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Более тонны "синтетики" изъяли у крупного поставщика наркотиков в России
Более тонны "синтетики" изъяли у крупного поставщика наркотиков в России
Более тонны "синтетики" изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России, задержаны организаторы и рядовые участники ОПГ, сообщает официальный... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:18
2020-11-23T12:04
ирина волк
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более тонны "синтетики" изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России, задержаны организаторы и рядовые участники ОПГ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что дело возбудили против четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества, которое развернуло свою деятельность на территории Московского региона и Ивановской области."Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование", - сказала Волк.По данным полиции, преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 года и просуществовало до февраля 2020-го. Оно было многонациональным: украинцы "варили" наркотики в трех подпольных лабораториях, а молдаване и россияне выполняли роли заказчиков, фасовщиков и курьеров.Как и в большинстве случаев нынче, наркотики продавали в даркнете - теневом сегменте интернета. ОПГ действовала в Москве и Подмосковье, Ивановской и Владимирской областях.Двенадцать человек задержали в трех лабораториях, еще пятерых – во время фасовки наркотиков, а 18-го – когда он доставал "синтетику" из закладки. Сейчас все они в СИЗО.Впоследствии выяснилось, что к бизнесу причастны еще 10 россиян и украинцев – их также заключили в изолятор. Четверо из них производили наркотики в лаборатории, а остальные шестеро делали закладки.Задержанным предъявили обвинение в производстве и сбыте наркотиков в организованной группе, среди них четыре руководителя ОПГ. Фигурантам грозят сроки вплоть до пожизненного.
https://ria.ru/20201116/strategiya-1584834269.html
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60
Кадры обнаружения подпольной лаборатории синтетических наркотиков
В Следственном департаменте МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. По версии следствия, эта криминальная организация специализировалась на незаконном производстве на территории Московского региона и Ивановской области синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Сбывались запрещенные вещества оптовыми партиями в различных регионах Российской Федерации.
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ирина волк, ивановская область, происшествия

Более тонны "синтетики" изъяли у крупного поставщика наркотиков в России

11:18 23.11.2020 (обновлено: 12:04 23.11.2020)
 
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более тонны "синтетики" изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России, задержаны организаторы и рядовые участники ОПГ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она отметила, что дело возбудили против четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества, которое развернуло свою деятельность на территории Московского региона и Ивановской области.
"Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование", - сказала Волк.
По данным полиции, преступное сообщество было создано не позднее сентября 2019 года и просуществовало до февраля 2020-го. Оно было многонациональным: украинцы "варили" наркотики в трех подпольных лабораториях, а молдаване и россияне выполняли роли заказчиков, фасовщиков и курьеров.
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Как и в большинстве случаев нынче, наркотики продавали в даркнете - теневом сегменте интернета. ОПГ действовала в Москве и Подмосковье, Ивановской и Владимирской областях.
Двенадцать человек задержали в трех лабораториях, еще пятерых – во время фасовки наркотиков, а 18-го – когда он доставал "синтетику" из закладки. Сейчас все они в СИЗО.
Впоследствии выяснилось, что к бизнесу причастны еще 10 россиян и украинцев – их также заключили в изолятор. Четверо из них производили наркотики в лаборатории, а остальные шестеро делали закладки.
Задержанным предъявили обвинение в производстве и сбыте наркотиков в организованной группе, среди них четыре руководителя ОПГ. Фигурантам грозят сроки вплоть до пожизненного.
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