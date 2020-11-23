https://ria.ru/20201123/luna-1586003781.html

В Китае рассказали детали лунной миссии "Чанъэ-5"

В Китае рассказали детали лунной миссии "Чанъэ-5"

Миссия "Чанъэ-5", в рамках которой китайский аппарат должен долететь до Луны, прилуниться, собрать грунт и вернуться с ним на Землю, должна занять 23 дня,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:49

2020-11-23T23:49

2020-11-23T23:49

луна

хайнань

космос - риа наука

китай

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ВЭНЬЧАН (Китай), 23 ноя – РИА Новости. Миссия "Чанъэ-5", в рамках которой китайский аппарат должен долететь до Луны, прилуниться, собрать грунт и вернуться с ним на Землю, должна занять 23 дня, заявил журналистам официальный представитель миссии "Чанъэ-5", замглавы центра исследований Луны и космической инженерии Государственного космического управления Китая (CNSA) Пэй Чжаоюй.Запуск аппарата "Чанъэ-5" состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5"."Общий период реализации этой миссии составляет около 23 дней", - сообщил Пэй Чжаоюй.По его словам, в течение этих 23 дней планируется выполнить 12 этапов, в том числе запуск, переход с орбиты Земли на орбиту Луны, окололунное торможение, полет вокруг Луны, посадка на Луну, забор образцов лунного грунта, взлет с Луны, сближение и стыковка с орбитальным аппаратом на лунной орбите, ожидание на орбите Луны, затем переход с лунной орбиты на орбиту Земли, разделение возвращаемого и орбитального модулей, высокоскоростной вход в атмосферу Земли и возвращение аппарата на Землю.Полет от Земли к Луне, указал он, займет 4,5 дня, на поверхность Луны аппарат должен приземлиться примерно через восемь дней после старта, пару дней выделили на работу на поверхности естественного спутника Земли, примерно два дня уйдет на процесс сближения и стыковки."В отличие от миссий по облету Луны и посадки на Луну, которые мы уже успешно выполнили, я считаю, что самым большим вызовом в нынешней миссии является непосредственно работа по забору грунта, взлету с лунной поверхности, сближение и стыковка на лунной орбите и возвращение аппарата на Землю", - указал Пэй Чжаоюй, добавив, что именно эти этапы миссии заставляют специалистов переживать больше всего.Пэй Чжаоюй также отметил, что это полностью самостоятельная исследовательская миссия Китая.В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США. В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм грунта.В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, который хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".

https://ria.ru/20200314/1568588965.html

https://ria.ru/20200908/kosmos-1576927369.html

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луна, хайнань, космос - риа наука, китай