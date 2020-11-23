https://ria.ru/20201123/kultura-1585936253.html

Ленобласть направит свыше 4 миллиардов рублей на поддержку культуры

Ленобласть направит свыше 4 миллиардов рублей на поддержку культуры

Власти Ленинградской области в 2021 году направят свыше четырех миллиардов рублей на поддержку и развитие сферы культуры региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:31

2020-11-23T16:31

2020-11-23T16:31

ленинградская область

выборг

новая ладога

тихвинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2021 году направят свыше четырех миллиардов рублей на поддержку и развитие сферы культуры региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в частности, планируется масштабно отметить 800-летие Александра Невского: открыть новую библиотеку в Тихвине, в Выборге вновь провести рыцарский турнир, а в Гатчине — симфонический фестиваль "Дым над водой". Кроме того, 94,6 миллиона рублей пойдут на приобщение населения к чтению — включая пополнение, модернизацию и оцифровку библиотечных фондов, ремонт помещений и приобретение нового оборудования для областных библиотек. "В этом году, например, на 2% выросла обеспеченность населения услугами библиотек, а объём библиотечных фондов увеличился на 1,1%. В проектах государственных библиотек Ленинградской области приняли участие около 4,9 тысячи человек", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что также на сохранение памятников истории и культуры в областном бюджете предусмотренs 388 миллионов рублей. В следующем году масштабные реставрационные работы продолжатся в Выборге. В Новой Ладоге начнется восстановление храмового комплекса Климента Римского и Петра Александрийского, а также реставрация музея в одном из купеческих особняков города. Реставрационные работы пройдут сразу на нескольких объектах в Тихвинском районе и в усадьбе "Рождествено" — в доме Владимира Набокова.Помимо этого, в следующем году 535,5 миллиона рублей будут направлены на развитие музейной деятельности. В том числе, на реставрацию музейных предметов, организацию выставок, пополнение фондов, строительство и реконструкцию зданий областных музеев. Представитель пресс-службы регадминистрации добавил, что, в следующем году 1,9 миллиарда рублей направят на поддержку коллективов народного творчества, проведение фестивалей и конкурсов и организацию культурно-массовых мероприятий. С начала текущего года в регионе в онлайн и офлайн форматах прошли 135 культурно-массовых мероприятий. Их посетили 304,1 тысяча человек."Еще около 1,2 миллиарда рублей будут направлены в виде субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области. Выделенные средства пойдут, в том числе, на капитальный ремонт объектов культуры, укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение костюмов для творческих коллективов и автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201120/blagoustroystvo-1585479397.html

выборг

новая ладога

тихвинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборг, новая ладога, тихвинский район