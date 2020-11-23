https://ria.ru/20201123/kosmos-1585909085.html

Китай готовится к запуску аппарата на Луну

Китай готовится к запуску аппарата на Луну

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" готовится к пуску на космодроме Вэньчан, ракета должна вывести на орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", говорится в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:28

2020-11-23T14:28

2020-11-23T14:28

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ВЭНЬЧАН (Китай), 23 ноя – РИА Новости. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" готовится к пуску на космодроме Вэньчан, ракета должна вывести на орбиту возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", говорится в заявлении государственного космического управления Китая (CNSA).Китай готовится к запуску возвращаемого аппарата "Чанъэ-5" к Луне с космодрома Вэньчан в одноименном городе на острове Хайнань. Аппарат в рамках своей миссии должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю."Заправка ракеты-носителя "Чанчжэн-5" топливом (жидкий кислород и жидкий водород) началась 23 ноября в 18:30 по местному времени (13:30 мск), пуск ожидается в промежутке между 4:00 и 5:00 24 ноября", - говорится в заявлении.В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке реголита на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США. В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм грунта.В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, который хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы программы уже успешно завершены. В настоящее время реализуется третий этап.Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20201009/tyanven-1-1579118160.html

https://ria.ru/20201119/kosmos-1585285164.html

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земля, луна, космос - риа наука, наса