https://ria.ru/20201123/korovy-1585766651.html
В Якутии создадут банк эмбрионов аборигенных коров
В Якутии создадут банк эмбрионов аборигенных коров
На базе Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г.Сафронова планируется открыть банк эмбрионов якутского аборигенного крупного рогатого скота, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T08:00
2020-11-23T08:00
2020-11-23T08:00
российская академия наук
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На базе Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г.Сафронова планируется открыть банк эмбрионов якутского аборигенного крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук" (ЯНЦ СО РАН).Благодаря современным научным технологиям совместно с Всероссийским институтом животноводства им. Л.К.Эрнста якутские специалисты также составят геномный паспорт уникальной породы региона."Все это позволит сохранить уникальный генофонд аборигенного якутского скота и разработать стратегии его эффективного использования", – говорится в сообщении.По информации ЯНЦ СО РАН, интерес к аборигенной породе в последнее время возрос как среди жителей Якутии, так и среди отечественных специалистов-селекционеров. Специалисты отмечают, что якутские коровы наиболее приспособлены к жизни в суровых климатических условиях российского Севера: особи, как правило, невысокого роста, имеют глубокое туловище, короткие и крепкие ноги, рога, обладают густой шерстью.В НИИ сельского хозяйства также будут проводить фундаментальные и прикладные исследования с использованием современных методов для изучения популяции якутского скота. Благодаря этому впервые будут получены новые данные о генетическом разнообразии и особенностях аборигенной породы региона, что в свою очередь позволит определить самые редкие и ценные виды для дальнейшей селекции.
https://ria.ru/20200407/1569610035.html
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РИА Новости
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российская академия наук, республика саха (якутия), хорошие новости
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
На базе Якутского НИИ сельского хозяйства им. М.Г.Сафронова планируется открыть банк эмбрионов якутского аборигенного крупного рогатого скота, сообщает
пресс-служба Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук" (ЯНЦ СО РАН).
Благодаря современным научным технологиям совместно с Всероссийским институтом животноводства им. Л.К.Эрнста якутские специалисты также составят геномный паспорт уникальной породы региона.
"Все это позволит сохранить уникальный генофонд аборигенного якутского скота и разработать стратегии его эффективного использования", – говорится в сообщении.
По информации ЯНЦ СО РАН, интерес к аборигенной породе в последнее время возрос как среди жителей Якутии, так и среди отечественных специалистов-селекционеров. Специалисты отмечают, что якутские коровы наиболее приспособлены к жизни в суровых климатических условиях российского Севера: особи, как правило, невысокого роста, имеют глубокое туловище, короткие и крепкие ноги, рога, обладают густой шерстью.
"Благодаря исследованиям ученых и медиков научно доказана ценность молока и мяса якутской породы скота. Мясо обладает отменными вкусовыми и питательными характеристиками, а в молоке якутских коров высоко содержание белка, лактозы, витаминов и минеральных веществ", – добавили в научном центре.
В НИИ сельского хозяйства также будут проводить фундаментальные и прикладные исследования с использованием современных методов для изучения популяции якутского скота. Благодаря этому впервые будут получены новые данные о генетическом разнообразии и особенностях аборигенной породы региона, что в свою очередь позволит определить самые редкие и ценные виды для дальнейшей селекции.