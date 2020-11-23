Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19
16:40 23.11.2020 (обновлено: 18:52 23.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета по борьбе с коронавирусом перечислила регионы с самым высоким показателем распространения заболевания.
Она уточнила, что за минувшую неделю этот показатель в целом по стране составлял единицу.
"Доля субъектов с показателем менее или равно единице за прошедшие две недели был в 53 субъектах. Однако же самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, в Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономном округе".
Главный санитарный врач также уточнила, что ситуация в регионах с коронавирусом по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования разная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.