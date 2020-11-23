https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585940165.html

Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19

Попова назвала регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета по борьбе с коронавирусом перечислила регионы с самым высоким показателем распространения заболевания. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:40

2020-11-23T16:40

2020-11-23T18:52

распространение нового коронавируса

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

алтайский край

санкт-петербург

республика карелия

общество

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета по борьбе с коронавирусом перечислила регионы с самым высоким показателем распространения заболевания.Она уточнила, что за минувшую неделю этот показатель в целом по стране составлял единицу.Главный санитарный врач также уточнила, что ситуация в регионах с коронавирусом по интенсивности эпидемиологического процесса и по мерам реагирования разная.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

алтайский край

санкт-петербург

республика карелия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, алтайский край, санкт-петербург, республика карелия, общество