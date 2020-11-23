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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html
Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в России
Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в России
Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится только после того, как 60-70% от населения переболеет в той или иной форме, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T10:51
2020-11-23T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится только после того, как 60-70% от населения переболеет в той или иной форме, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540."Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост - ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек", - прокомментировал статистику Жемчугов.Самой важной цифрой, на которую следует ориентироваться, по словам эксперта, является количество погибших."Если она растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет", - уточнил Жемчугов."К 80-90% знакомых с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация", - уточнил Жемчугов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в России

10:51 23.11.2020 (обновлено: 10:53 23.11.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится только после того, как 60-70% от населения переболеет в той или иной форме, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540.
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"Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост - ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек", - прокомментировал статистику Жемчугов.
Самой важной цифрой, на которую следует ориентироваться, по словам эксперта, является количество погибших.
"Если она растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет", - уточнил Жемчугов.
"К 80-90% знакомых с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация", - уточнил Жемчугов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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