https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585860899.html

Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в России

Врач рассказал, когда затормозится рост новых случаев COVID-19 в России

Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится только после того, как 60-70% от населения переболеет в той или иной форме, сообщил РИА Новости доктор... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:51

2020-11-23T10:51

2020-11-23T10:53

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Прирост новых случаев COVID-19 в России затормозится только после того, как 60-70% от населения переболеет в той или иной форме, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России впервые превысило 25 тысяч и достигло 2 114502. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6 866, Санкт-Петербурге - 2 926, Подмосковье - 971. Кроме того, за сутки подтверждена 361 смерть людей с коронавирусом, за все время - 36 540."Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения. В любом случае, все карантинные или ограничительные меры могут лишь затормозить (прирост - ред.), что, собственно, и достигается этими мерами, чтобы уменьшить нагрузку на медицину, чтобы всем хватило аппаратов, лекарств, врачей, коек", - прокомментировал статистику Жемчугов.Самой важной цифрой, на которую следует ориентироваться, по словам эксперта, является количество погибших."Если она растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет", - уточнил Жемчугов."К 80-90% знакомых с вирусом эпидемия затухнет естественным путем. Поможет ускорить процесс формирования иммунной прослойки вакцинация", - уточнил Жемчугов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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