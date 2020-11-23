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Ситуация в Нагорном Карабахе
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ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе
ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:41
2020-11-23T20:52
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
сергей лавров
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
оон
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ООН, 23 ноя – РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы организации системы ООН проявили интерес к решению гуманитарных проблем Карабаха.
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антониу гутерреш, стефан дюжаррик, сергей лавров, россия, нагорный карабах, оон, в мире

ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе

20:41 23.11.2020 (обновлено: 20:52 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
Специалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ООН, 23 ноя – РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

"В ответ на запрос Российской Федерации и в ожидании дополнительных подробностей о роли и условиях работы российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования генеральный секретарь подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и соответствующие подразделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможное взаимодействие и сотрудничество на местах, в том числе с целью проведения первоначальной независимой межведомственной оценки в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, как только позволят условия, с тем, чтобы получить полную картину гуманитарных потребностей", - сказал Дюжаррик.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы организации системы ООН проявили интерес к решению гуманитарных проблем Карабаха.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСергей ЛавровРоссияНагорный КарабахООНВ мире
 
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