ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе
20:41 23.11.2020 (обновлено: 20:52 23.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпециалисты противоминного центра Минобороны РФ во время выполнения задач в Карабахе
ООН, 23 ноя – РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.
"В ответ на запрос Российской Федерации и в ожидании дополнительных подробностей о роли и условиях работы российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования генеральный секретарь подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и соответствующие подразделения ООН готовы сотрудничать и обсуждать возможное взаимодействие и сотрудничество на местах, в том числе с целью проведения первоначальной независимой межведомственной оценки в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях, как только позволят условия, с тем, чтобы получить полную картину гуманитарных потребностей", - сказал Дюжаррик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы организации системы ООН проявили интерес к решению гуманитарных проблем Карабаха.