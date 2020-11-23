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ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе

ООН готова работать с Россией для оценки потребностей в Карабахе

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки... РИА Новости, 23.11.2020

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антониу гутерреш

стефан дюжаррик

сергей лавров

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

оон

в мире

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ООН, 23 ноя – РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с РФ и к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы организации системы ООН проявили интерес к решению гуманитарных проблем Карабаха.

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нагорный карабах

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антониу гутерреш, стефан дюжаррик, сергей лавров, россия, нагорный карабах, оон, в мире